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Зоран Тошич: да, я покинул ЦСКА

Полузащитник Зоран Тошич подтвердил, что не будет заключать новый контракт с ЦСКА.

"Да, я покинул ЦСКА. Это все, что я могу сейчас сказать", - цитирует Тошича "Спорт-Экспресс".

Напомним, что Тошич выступал за ЦСКА с 2010 года.
Теги: Тошич ЦСКА
Сегодня, 22:15
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9
(3)
№9 Написал: tiki Москва (Сегодня, 22:57) #
  • +1
  •  (1)
online
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: robinzen
Тошич иногда один матчи вытаскивал для ЦСКА. Однозначно, потеря...

лучше всего помню его два гола в ворота Локо и шикарный мяч Реалу
но правда очень сдал(
Ефремов смотрелся в аренде не хуже


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Глупо быть приверженцем идей, к которым в сердце не лежит путь,
Мода проходит, с нами остается лишь сама суть
Регистрация: 27.12.2010
№8 Написал: robinzen Санкт_петербург (Сегодня, 22:53) #
  • +3
  •  (3)
Болеет за:
«Зенит»
Тошич иногда один матчи вытаскивал для ЦСКА. Однозначно, потеря...
Регистрация: 24.09.2013
№7 Написал: 77хонда москва (Сегодня, 22:49) #
  • +2
  •  (4)
Болеет за:
ЦСКА
Спасибо за все Зоран !!! Удачи тебе и здоровья в будующем !!!
Регистрация: 18.11.2012
№6 Написал: guyfox18 Москва (Сегодня, 22:48) #
  • +3
  •  (3)

Спасибо за все, Зоран!
Регистрация: 19.10.2011
№5 Написал: Odyssey Санкт-Петербург (Сегодня, 22:37) #
  • -1
  •  (5)
Болеет за:
«Зенит»
что-то я не понял его.. в чём прикол?
Регистрация: 27.08.2008
№4 Написал: golden Axe (Сегодня, 22:32) #
  • -5
  •  (11)
Болеет за:
«Спартак»
и правильно сделал
Регистрация: 1.02.2017
№3 Написал: tiki Москва (Сегодня, 22:30) #
  • +4
  •  (6)
online
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: Kolpino2
ЦСКА ослабел или усилился?

уж очень часто ломаться стал
а ведь его в мю брали вместе с кристиной...и талант был сопоставим
но не стал развивать(


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Глупо быть приверженцем идей, к которым в сердце не лежит путь,
Мода проходит, с нами остается лишь сама суть
Регистрация: 27.12.2010
№2 Написал: Lokoflesh Third From The Sun (Сегодня, 22:26) #
  • +1
  •  (3)
Болеет за:
«Локомотив»
Цитата: Kolpino2
ЦСКА ослабел или усилился?

Третье, контракт закончился.


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a.D.t.S
Believe LOKO (is reaL)

Praise The Pope
Кубок России 16/17 у ФК Локомотив
Регистрация: 2.05.2014
№1 Написал: Kolpino2 Санкт-Петербург (Сегодня, 22:23) #
  • 0
  •  (4)

ЦСКА ослабел или усилился?
Регистрация: 12.11.2007
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