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Дмитрий Полоз: не считаю нас с Кокориным детьми лимита

Нападающий "Зенита" Дмитрий Полоз рассказал, как сейчас относится к словам экс-президента "Локомотива" Ольги Смородской, назвавшей игрока бесперспективным перед его бесплатным уходом из московского клуба.

"У каждого есть своё мнение, Смородская высказала своё. Я не обижаюсь. Могу даже её поблагодарить. За то, что в "Локо" со мной не подписали контракт. Может, я бы там стух, и никто бы не узнал о футболисте по фамилии Полоз. Я ещё с 14 лет стал понимать, что, сколько бы я ни забил, на моё место всё равно возьмут иностранца. Я с 17 лет привлекался на сборы с основой, забивал, но потом всё равно уезжал в дубль. Пробиться было нереально на протяжении трёх лет. Даже если бы Смородская предложила мне контракт, я бы его не подписал. И ушёл в «Ростов», где было легче заиграть в основе.

В моё время не многие клубы доверяли молодым ребятам. Хорошо, что сейчас в "Локо" из молодых хотя бы Миранчук играет регулярно. Дело в том, что, когда новый тренер приходит в команду, ему нужен результат. Зачем ему растить молодого парня, когда можно купить готового иностранца, а молодёжь отправить во вторую лигу? Вот говорят, что лимит — это плохо и из-за него все проблемы, но я придерживаюсь другого мнения. Мы с Кокориным ещё в 14 лет в одной команде играли. Жили в соседних комнатах в интернате "Локомотива". Не считаю нас „детьми лимита“. Сашу так называть вообще смешно", - цитирует Полоза "Чемпионат.сом".
Теги: Полоз Зенит Кокорин Локомотив
Вчера, 23:19
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(0)
№3 Написал: robinzen Санкт_петербург (Сегодня, 02:37) #
  • -1
  •  (1)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: fd65
Вы не дети, а выкидыши лимита...

на себя смотри...
Регистрация: 24.09.2013
№2 Написал: Седой Россия (Сегодня, 01:47) #
  • -1
  •  (1)
Болеет за:
ЦСКА
Походу подружатся и прощай еще 1 игрок


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Регистрация: 16.08.2008
№1 Написал: fd65 (Вчера, 23:58) #
  • +1
  •  (5)
Болеет за:
«Спартак»
Вы не дети, а выкидыши лимита...., не будет из вас игроков, -поэтому и выкидыши от футбола....
Регистрация: 3.12.2016
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