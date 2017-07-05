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Леонид Федун: мне не нравится схема "10 легионеров плюс 15 россиян

Владелец "Спартака" Леонид Федун считает, что в РФПЛ нужен лимит на легионеров в заявке по схеме "8+17", а затем нужно снизить его до "5+20".

"Я всегда выступал за то, чтобы были преференции для доморощенных игроков, но все будет зависеть от их количества. Мне не нравится схема "10 легионеров плюс 15 россиян". Я бы сказал, что надо начинать с "8+17", а потом ежегодно снижать его, "7+18" и так далее до "5+20".

Надо внимательно посмотреть на опыт регулирования футбольного рынка в Китае, который ввел лимит на легионеров и специальные выплаты, если они приобретаются. Уверен, что через 4-5 лет Китай войдет в пятерку-шестерку ведущих футбольных держав мира", - цитирует Федуна ТАСС.
Теги: Федун Спартак
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№55 Написал: diman_spb Сантк-Петербруг (Сегодня, 17:16) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: golden Axe
Цитата: diman_spb
Тонкий намек на то, что 50% акций Газпрома принадлежат государству? Ну тогда давай до кучи и все природные ресурсы вернем народу, т.е. государству. Открой википедию, и почитай, чем занимается компания Лукойл, занимающая 2 место после Газпрома по добыче нефти и газа)))

вы там совсем безгусые в своем Питере?какие на фиг природные ресурсы и как может Википедия считаться серьезным источником?)Спартак 100% частный клуб по законодательству РФ,зенит по тому же самому законодательству не соответствует этому критерию,можете подавать в суд на Чубайса,пересматривать итоги приватизации из за зенита,в Страсбурский суд написать,но факт есть факт,Спартак живет по букве закона и ничего не нарушил,так же и с лимитом на легионеров,вы пуловые его продвигали и лоббировали,Спартак принял эти правила игры,а сейчас вы опять плачь Ярославны устраиваете,умейте проигрывать

Да. Тут не добавить не прибавить. Ну тогда и не обижайся на других. Мы тут не плачем. Если ты у нас фанат Чубайса, то сам иди и подай в суд на Газпром, можешь с Страссбургский, можешь еще в какой))) Если такими критериями судить, то почему мне не должно быть насрать, что у Зенита есть админресурс, а у твоего Спартака нет. В этой стране кто сильнее, то и закон, сам же выше про его букву заговорил))))
Регистрация: 2.10.2011
№54 Написал: Лидер (Сегодня, 17:15) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: diman_spb
Т.е. ты как-то различаешь украденные у народа деньги.

А еще понимаю, почему Булгаков накинулся на фразу "все взять и поделить", как раз которую ТЫ сейчас повторяешь. Если Галицкий начал продавать продукты, которые и его контора в том числе выращивает на землях обанкротившихся колхозов - то он не землю украл, а работу людям дал, как раз где работы нет. Если Федун качает нефть - и за это ПЛАТИТ гос-ву, он КУПИЛ, а не УКРАЛ. А вот когда город на деньги детдомов строит стадион, чтоб получить РУБЛЬ В ГОД аренды - это чистой воды статья УК "мошенничество"


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Хоть ты лопни, хоть ты тресни, а Спартак - на первом месте!
Регистрация: 3.04.2017
№53 Написал: Black Fox (Сегодня, 17:14) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Лидер
Почему это ТОГДА лимит был необходим"? Нет ответа, ибо правда в том, что необходщим был только для получения преимущества по админресурсу, не по спортивному принципу! Нечего тебе возразить. Первый раз пойман ты на прямом вранье.

Я ответил прямо - потому что тогда никто даже не старался развивать свои академии, а на поле влегкую выходило по 11 легионеров.
Цитата: Лидер
Лимит не мешал появлению в Спартаке, причем на лидирующих ролях - своих воспитанников. У бомжей такого не было - админресурс не всегда благо. А в

Где эти воспитанники? На скамейке? В Ростове? Ваш самый сильный воспитанник в Зените и вы зовете его деревом... blush


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"Нам подсуживают" - Евгений Кафельников, болельщик Спартака.
Регистрация: 31.10.2010
№52 Написал: Amirovich (Сегодня, 17:12) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
Кто тя нах спрашивать то будет ? Тебе дали годик плвизжать от счастья и все забудь . сидм в своём свинарник е .
Регистрация: 28.02.2015
№51 Написал: Ганнибал Новосибирск (Сегодня, 17:11) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
у нас получится, 10 легов до дозаявки, тоесть на пол чемпионата, я согласен с Федуном 8+17 правильней. и конкуренция у паспортистов возрастёт и лимит смягчится
Регистрация: 20.10.2008
№50 Написал: diman_spb Сантк-Петербруг (Сегодня, 17:10) #
  • -1
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online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Лидер
Цитата: diman_spb
Ну тогда давай до кучи и все природные ресурсы вернем народу

Хватит вернуть городу два украденых стадиона и отдать деньги, уведенные из бюджета страны Спагеттями, Адвокатами, Цыганами и прочими Манчини. А до кучи всеми обожающими болеть легионерами - кто их больничные из бюджета здравохранения города оплачивал?

Т.е. ты как-то различаешь украденные у народа деньги. Я только за, если все вернут народу.
Только вот бред-то нести не надо. Ненавидишь эту схему, так будь честен. Ваш Федун тоже не медом обмазан. Отнимем у Федуна народную нефть и газ, отнимем у газпрома народные нефть и газ, все раздадим людям. И пусть гоняют команды птицефабрик. И лимит никакой не нужен будет. Что вы доказать-то хотите, что один мужик, наворовавший у людей лучше, чем другой мужик? Футболу как это поможет? Какое отношение это к лимиту имеет?
А сколько из бюджета на Олимпиаду увели? Может если те деньги вернуть в пенсионный фонд, все в твоей жизни изменится и сборная заиграет лучше?
Регистрация: 2.10.2011
№49 Написал: Лидер (Сегодня, 17:08) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Black Fox
мы говорим

Говорю - я, и привожу примеры, ты - только врешь и юлишь.
* Почему это ТОГДА лимит был необходим"? Нет ответа, ибо правда в том, что необходщим был только для получения преимущества по админресурсу, не по спортивному принципу! Нечего тебе возразить. Первый раз пойман ты на прямом вранье.
* Лимит не мешал появлению в Спартаке, причем на лидирующих ролях - своих воспитанников. У бомжей такого не было - админресурс не всегда благо. А вновь ты сидишь с языком, засунутым в афедрон - нечего даже соврать в ответ laughing


--------------------
Хоть ты лопни, хоть ты тресни, а Спартак - на первом месте!
Регистрация: 3.04.2017
№48 Написал: golden Axe (Сегодня, 17:06) #
  • -2
  •  (2)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: diman_spb
Тонкий намек на то, что 50% акций Газпрома принадлежат государству? Ну тогда давай до кучи и все природные ресурсы вернем народу, т.е. государству. Открой википедию, и почитай, чем занимается компания Лукойл, занимающая 2 место после Газпрома по добыче нефти и газа)))

вы там совсем безгусые в своем Питере?какие на фиг природные ресурсы и как может Википедия считаться серьезным источником?)Спартак 100% частный клуб по законодательству РФ,зенит по тому же самому законодательству не соответствует этому критерию,можете подавать в суд на Чубайса,пересматривать итоги приватизации из за зенита,в Страсбурский суд написать,но факт есть факт,Спартак живет по букве закона и ничего не нарушил,так же и с лимитом на легионеров,вы пуловые его продвигали и лоббировали,Спартак принял эти правила игры,а сейчас вы опять плачь Ярославны устраиваете,умейте проигрывать
Регистрация: 1.02.2017
№47 Написал: Mitrich НАША РАША (Сегодня, 17:05) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: SPV
Дело не в правоте , если бы кто то знал точный рецепт успеха его давно бы применили.


Рецепт на глазах у всех с успехом показала Германия. Так, на всякий случай если что.
Но рецепт этот работает по видимому не во всех странах, так как власть и менталитет людей у всех разный.
Что хочется сказать про Китай и Федуна в частности. Леонид немного не в себе видимо после чемпионства и это даже где то заслуженно, особенно если учесть как долго он к нему шел. Не хотелось, но надо сказать и про то, что в принципе это чемпионство было ОТЧАСТИ(!!!) и потому, что провалился ЦСКА и Луческу накуевертил в Зените. Спартак был хорош, моментами даже очень (ПОВТОРЯЮ ДЛЯ НЕВМЕНЯЕМЫХ - ЧЕМПИОНСТВО ЗАСЛУЖЕННО!!!), но если бы были хороши кони с нашими я уверен никто из вменяемых болел не мог бы с уверенностью сказать что так и так Спартак стал бы чемпионом.
И теперь к Китаю. Я не силен в таких глобальных рассуждениях, но что то мне подсказывает, что азиаты в принципе не для футбола созданы.))) Заранее извиняюсь есжели кого то обидел.


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Что нас не убивает - то нас делает сильней!
Регистрация: 22.07.2007
№46 Написал: Black Fox (Сегодня, 17:04) #
  • -2
  •  (2)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Лидер
В отличие от двух капитанов Спартака - Торбинского и Паршивлюка. Макеев и Джано - много лет играли в основе. Кстати, Дзюба тоже

мы говорим о сегодняшнем моменте, а не о прошлом
10 лет назад и у нас в основе 5-6 воспитанников играли, и титулы выигрывали в отличии от ваших неудачников


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"Нам подсуживают" - Евгений Кафельников, болельщик Спартака.
Регистрация: 31.10.2010
№45 Написал: redneck man Пермь (Сегодня, 17:02) #
  • 0
  •  (0)
online

Старая песня, слышали уже
Регистрация: 31.08.2013
№44 Написал: Лидер (Сегодня, 17:02) #
  • +1
  •  (3)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Black Fox
Таких и у нас достаточно - Селихов, Заболотный, Терентьев, Ионов, Петров

Ни один в основе не играл. В отличие от двух капитанов Спартака - Торбинского и Паршивлюка. Макеев и Джано - много лет играли в основе. Кстати, Дзюба тоже laughing Называй, кто выходил в основе хоть половину матчей сезона за бомжей после лимита? НИ-КТО.
Так что там про "лимит тогда был нужен", флюгераст? Крутишься пиявкой на сковороде? Отбросы...


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Хоть ты лопни, хоть ты тресни, а Спартак - на первом месте!
Регистрация: 3.04.2017
№43 Написал: Black Fox (Сегодня, 17:01) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Лидер
Хватит вернуть городу два украденых стадиона и отдать деньги, уведенные из бюджета страны Спагеттями, Адвокатами, Цыганами и прочими Манчини.

это копейки...миллионы долларов, истраченных с пользой
а вот какая мне польза от яхт и вилл твоего барина, купленных на миллиарды от российской нефти, я не очень понимаю...
Кстати а что за два украденных стадиона?


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"Нам подсуживают" - Евгений Кафельников, болельщик Спартака.
Регистрация: 31.10.2010
№42 Написал: Батька (Сегодня, 17:00) #
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Цитата: PanoV
Федуну никто не запрещает, чтобы Спартак играл по схеме, какая ему нравится. Если он верит в свою академию, то какие проблемы? Пусть играет, как хочет.

надо все одинаковые условия ) а то наши мальцы (Зуев, Давыдов, Мелколадзе) будут против ваших негров бегать (Фернандша, Ари, Майкона....) так не пойдет !! они естественно проиграют им конкуренцию первые пару лет ... пока выйдут на уровень, опыта наберут !!

А если у всех будут одинаковые условия 3-4 лега - 20 наших .... то через пару тройку лет эти ребята наберутся опыта, и в сборной будет выбор .... хотя конечно первые несколько лет провалим в еврокубках !!


ну еслди постепенно как Федун говорит ... типа 10 + 15 через пару лет 9 + 16 если через лет 5 8 + 17 и так далее ..... то лет через 10-15 может что то и будет )) гадать не берусь .... может как и с этим лимитов все будет в пустую, раздуются зарплаты, Миранчуки, Давыдовы купят себе Бугати и забьют на футбол =))
Регистрация: 9.09.2016
№41 Написал: Лидер (Сегодня, 16:59) #
  • 0
  •  (2)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: diman_spb
Ну тогда давай до кучи и все природные ресурсы вернем народу

Хватит вернуть городу два украденых стадиона и отдать деньги, уведенные из бюджета страны Спагеттями, Адвокатами, Цыганами и прочими Манчини. А до кучи всеми обожающими болеть легионерами - кто их больничные из бюджета здравохранения города оплачивал?


--------------------
Хоть ты лопни, хоть ты тресни, а Спартак - на первом месте!
Регистрация: 3.04.2017
№40 Написал: Black Fox (Сегодня, 16:58) #
  • 0
  •  (0)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: diman_spb
Тонкий намек на то, что 50% акций Газпрома принадлежат государству?

Я уже обьяснял тупым, что Газпром юридически не попадает под понятие "госкорпорация", из-за своего статуса акционерного общества с частным капиталом, так что все их мрии о том чтобы запретить госфинансирование футбола и тем самым развалить Зенит (на то что развалится весь российский футбол им похер), просто несбыточны. Но нет покоя идиотам.


--------------------
"Нам подсуживают" - Евгений Кафельников, болельщик Спартака.
Регистрация: 31.10.2010
№39 Написал: utekay Россия (Сегодня, 16:57) #
  • -1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Зенит»
В России в футбол должны играть только русские...в смысле российские! Никаких легионеров!


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ели мясо мужики, пивом запивали...
Регистрация: 23.11.2014
№38 Написал: Black Fox (Сегодня, 16:56) #
  • -3
  •  (3)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Лидер

После лимита-то? Макеев, Торбинский, Джано, даже Паршивлюк - только навскидку

Таких и у нас достаточно - Селихов, Заболотный, Терентьев, Ионов, Петров и тд Давай тех кто в вашей основе закрепился.


--------------------
"Нам подсуживают" - Евгений Кафельников, болельщик Спартака.
Регистрация: 31.10.2010
№37 Написал: Батька (Сегодня, 16:55) #
  • -1
  •  (1)

Цитата: Black Fox
И сколько футболистов воспитал Федун? Это потому у вас в команде одни негры и динамовцы, с капитаном железнодорожником?

да очень много всех и не назовешь .... Торбинский, Погребняк, Самедов, Тарасов, Дзюба, Прудников, Яковлев, Паршивлюк..... из молодых кто близок к основе или в аренде - Зуев, Тимофеев, Кутин, Пуцко, Леонтьев, Давыдов, Мелкадзе. ...
да их куева гора =))
Регистрация: 9.09.2016
№36 Написал: Лидер (Сегодня, 16:54) #
  • 0
  •  (2)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Black Fox
А у вас?

После лимита-то? Макеев, Торбинский, Джано, даже Паршивлюк - только навскидку.
Так что там с тем, что "лимит ТОГДА был нужен"? Сейчас уже нет Торпедо, чтоб разворовать - вот и не нужен СТАЛ, причем только ВАМ?


--------------------
Хоть ты лопни, хоть ты тресни, а Спартак - на первом месте!
Регистрация: 3.04.2017
№35 Написал: diman_spb Сантк-Петербруг (Сегодня, 16:53) #
  • -2
  •  (4)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: golden Axe
лимит и еще раз лимит,но будет эффективен лишь тогда когда частные владельцы и частные спонсоры будут у всех клубов РФПЛ,поэтому обязать,а кто не спрятался я не виноват,пусть в любительских лигах играют на первенство Пивзавода и Птицефабрик,пусть будет 10 клубов,но частных,пока в РФПЛ таких клубов немного (Спартак,Цска,Краснод
ар,Анжи) и в 3 круга чемпионат с топовыми играми

Тонкий намек на то, что 50% акций Газпрома принадлежат государству? Ну тогда давай до кучи и все природные ресурсы вернем народу, т.е. государству. Открой википедию, и почитай, чем занимается компания Лукойл, занимающая 2 место после Газпрома по добыче нефти и газа)))
А теперь по сабжу, объясни, какая нафиг разница, из какого места льется бабло?
Регистрация: 2.10.2011
№34 Написал: Lord_Vik Москва (Сегодня, 16:52) #
  • -1
  •  (1)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: shlepsik
Ещё один тупой!

вслед за Фурсенко, Мутко, Миллером, и Гинером ?
Согласен.
Регистрация: 22.09.2007
№33 Написал: Black Fox (Сегодня, 16:52) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Лидер
Правда именно поэтому ни в ЦКГ ни в Зине больше не появилось никого из СВОИХ академий...

А у вас?


--------------------
"Нам подсуживают" - Евгений Кафельников, болельщик Спартака.
Регистрация: 31.10.2010
№32 Написал: Лидер (Сегодня, 16:50) #
  • 0
  •  (2)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Black Fox
Во-первых, лимит тогда был нужен

Конечно, как разворовали русских игроков из Торпедо на пару с Гиенером - так сразу и понадобился. Правда именно поэтому ни в ЦКГ ни в Зине больше не появилось никого из СВОИХ академий...


--------------------
Хоть ты лопни, хоть ты тресни, а Спартак - на первом месте!
Регистрация: 3.04.2017
№31 Написал: Black Fox (Сегодня, 16:50) #
  • -2
  •  (4)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: diman_spb
Сами-то верите, в то, что говорите. В тепличных условиях нормальных футболистов не вырастить.

Они верят в то что барин сказал. Даю лапу на отсечение, что если бы Арнольдыч сказал, что поддерживает лимит 10+15, тут не было бы ни одного возражающего. Стадный инстинкт, я же говорил...


--------------------
"Нам подсуживают" - Евгений Кафельников, болельщик Спартака.
Регистрация: 31.10.2010
№30 Написал: Лидер (Сегодня, 16:49) #
  • +2
  •  (4)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Работяга
Лишь бы сказать! Какие в ЦСКА леги,если денег нет?

Гнидер, 2007 год. "ЦСКА - клуб богатый, просто скупит лучших российских игроков - все"(с) Вас в голубой пул на основании тестов на слобоумие подбирают?! Или с памятью совсем плохо - ибо часто бьют по голове? smile


--------------------
Хоть ты лопни, хоть ты тресни, а Спартак - на первом месте!
Регистрация: 3.04.2017
№29 Написал: Работяга Долгопрудный - город чудный (Сегодня, 16:46) #
  • -2
  •  (4)
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: Лидер
Ну молодец. И проталкивали его Гинер и Мудко, клубы - ЦКГ и Зина. Привет, долбоeбы!

Лишь бы сказать! Какие в ЦСКА леги,если денег нет? Зина всех с Рос паспортом собрала.


--------------------
Учитесь , ребята , а то всю жизнь будете ключи подавать...
Регистрация: 7.04.2014
№28 Написал: Black Fox (Сегодня, 16:45) #
  • -3
  •  (3)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Кристоф
Если не ошибаюсь лимит с 2006-2008 года действует? Что ж ты и твои друзья все эти годы Миллера так не называли?

Во-первых, лимит тогда был нужен. Когда в составе Динамо на поле выходил лишь один россиянин - Точилин, и тот не всегда, это было дико. В последствии правильную идею довели до нынешнего маразма.
Во-вторых, при чем тут Миллер?


--------------------
"Нам подсуживают" - Евгений Кафельников, болельщик Спартака.
Регистрация: 31.10.2010
№27 Написал: diman_spb Сантк-Петербруг (Сегодня, 16:45) #
  • 0
  •  (4)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: SPV
Цитата: diman_spb
Ну а сам, обоснуй, почему он (Федун) прав?

Дело не в правоте , если бы кто то знал точный рецепт успеха его давно бы применили.
Федун ( уверен что Галицкий тогоже мнения ) развивает академию и хочет воспитывать своих футболистов, вложил в это очень много денег и считает этот путь правильным и рентабельным. Лимит 10+15 в заявке убивает эту концепцию, естественно он ему не нравится

Так где те игроки, которых воспитал Федун? Что мешает тому же Федуну или Галицкому выпускать своих воспитанников в своих клубах. Вон по 2-3 команды в разных лигах, а на выходе мы видим Глушаковых и Комбаровых.
Не знаю какую уж концепцию убивает ужесточение лимита, но конкуренцию это убивает наповал. Сами-то верите, в то, что говорите. В тепличных условиях нормальных футболистов не вырастить.
Регистрация: 2.10.2011
№26 Написал: PanoV СПб (Сегодня, 16:45) #
  • +1
  •  (3)
Болеет за:
«Локомотив»
Цитата: Батька
он просто вложился (вкладывает) в академию и как каждый здравомыслящий человек хочет что бы это приносило в будущем ему прибыль или какие то спортивные преимущества !!


Федуну никто не запрещает, чтобы Спартак играл по схеме, какая ему нравится. Если он верит в свою академию, то какие проблемы? Пусть играет, как хочет.


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Мне нужен раб, который будет чистить мне мандарины
Регистрация: 30.04.2009
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