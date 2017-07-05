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Григорий Иванов: лимит в любом виде нужен, чтобы наши футболисты играли

Введение лимита на легионеров в заявке поспособствует тому, что цены на российских футболистов будут не столь высокими, как сейчас, заявил президент "Урала" Григорий Иванов.

"Думаю, лимит в заявке поспособствует тому, что игроки с российским паспортом будут стоить не так дорого.

Важно, чтобы наши футболисты уезжали в Европу. Чтобы они понимали, что они могут за рубежом играть. А то никого не выгонишь - у них здесь такая зарплата, что смысла уезжать им нет.

Мне как руководителю клуба проще взять 10 легионеров, но при этом я понимаю, что тогда в сборной у нас никого не будет. Понятно, что у иностранцев будут травмы и дисквалификации, но у наших игроков все равно будет мало времени на поле.

Сейчас у нас академии "Спартака", Краснодара", "Локомотива" работают качественно, они выпускают много игроков, и не все могут попадать в основной состав. Им же нужно где-то играть.

Лимит в любом виде нужен, чтобы наши футболисты играли. Может быть, не в том количестве, как сейчас. Считаю, что лимит в заявке - это нормально. Какой именно формат, пока сложно сказать", - цитирует Иванова ТАСС.
Теги: Иванов Урал
Сегодня, 16:23
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