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Григорий Иванов: лимит в любом виде нужен, чтобы наши футболисты играли
Введение лимита на легионеров в заявке поспособствует тому, что цены на российских футболистов будут не столь высокими, как сейчас, заявил президент "Урала" Григорий Иванов.
"Думаю, лимит в заявке поспособствует тому, что игроки с российским паспортом будут стоить не так дорого.
Важно, чтобы наши футболисты уезжали в Европу. Чтобы они понимали, что они могут за рубежом играть. А то никого не выгонишь - у них здесь такая зарплата, что смысла уезжать им нет.
Мне как руководителю клуба проще взять 10 легионеров, но при этом я понимаю, что тогда в сборной у нас никого не будет. Понятно, что у иностранцев будут травмы и дисквалификации, но у наших игроков все равно будет мало времени на поле.
Сейчас у нас академии "Спартака", Краснодара", "Локомотива" работают качественно, они выпускают много игроков, и не все могут попадать в основной состав. Им же нужно где-то играть.
Лимит в любом виде нужен, чтобы наши футболисты играли. Может быть, не в том количестве, как сейчас. Считаю, что лимит в заявке - это нормально. Какой именно формат, пока сложно сказать", - цитирует Иванова ТАСС.
"Думаю, лимит в заявке поспособствует тому, что игроки с российским паспортом будут стоить не так дорого.
Важно, чтобы наши футболисты уезжали в Европу. Чтобы они понимали, что они могут за рубежом играть. А то никого не выгонишь - у них здесь такая зарплата, что смысла уезжать им нет.
Мне как руководителю клуба проще взять 10 легионеров, но при этом я понимаю, что тогда в сборной у нас никого не будет. Понятно, что у иностранцев будут травмы и дисквалификации, но у наших игроков все равно будет мало времени на поле.
Сейчас у нас академии "Спартака", Краснодара", "Локомотива" работают качественно, они выпускают много игроков, и не все могут попадать в основной состав. Им же нужно где-то играть.
Лимит в любом виде нужен, чтобы наши футболисты играли. Может быть, не в том количестве, как сейчас. Считаю, что лимит в заявке - это нормально. Какой именно формат, пока сложно сказать", - цитирует Иванова ТАСС.
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