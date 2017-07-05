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Игорь Резвухин: я к любому лимиту отношусь отрицательно

Генеральный директор "Амкара" Игорь Резвухин высказал мнение, что лимит на легионеров по схеме "10+15" будет удобен для всех команд премьер-лиги.

"Я к любому лимиту отношусь отрицательно. Но в данном случае "10+15" лучше, чем "6+5". Я думаю, для всех команд будет удобнее такая схема. Мы в любом случае стараемся не увеличивать количество легионеров в команде. Если мы находим достойного иностранца, то стараемся освободить место для него. Но сейчас как-то корректировать нашу трансферную политику не собираемся", - цитирует Резвухина "Спорт-Экспресс".
Теги: Резвухин Амкар
Сегодня, 19:28
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