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Агент: Кришито хочет продлить контракт с "Зенитом"

Агент защитника "Зенита" Доменико Кришито Андреа Д'Амико сообщил, что игрок хочет продлить контракт с клубом.

"С приходом в "Зенит" Роберто Манчини Кришито получил капитанскую повязку. Игрок крайне тронут проявленным к нему доверием и без сомнений хочет продлить контракт с клубом. Доменико нравится в России, и, повторюсь, он хочет продлить контракт с клубом. Как только петербургский клуб сделает предложение, мы сразу приступим к переговорам о продлении контракта", - цитирует агента ТАСС.
Теги: Кришито Зенит
Сегодня, 20:18
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№2 Написал: ADonskoi (Сегодня, 20:51) #
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От такой халявы грешно отказываться. Боги не поймут.
Регистрация: 17.07.2014
№1 Написал: GreatWhite999 Санкт-Петербург (Сегодня, 20:48) #
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  •  (2)
Болеет за:
«Зенит»
То хочет то не хочет...


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Люди-как свечи,одни для света и тепла,а другие просто в жопу!!!Ф. Раневская
Регистрация: 17.10.2011
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