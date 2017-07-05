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Андрей Созин: ЦСКА должен по-человечески расстаться с Тошичем
Футбольный эксперт, член комитета по этике РФС Андрей Созин прокомментировал уход полузащитника Зорана Тошича из ЦСКА.
"Чем мне запомнился Тошич? Конечно же, победным голом в ворота "Локомотива" в практически "золотом" матче! Одно время он был в числе лидеров, хотя и были такие звёзды, как Вагнер, Думбия и Муса. Но тут надо признать, что сейчас у ЦСКА, на мой взгляд, есть несколько слабых и неконкурентных даже по меркам РФПЛ позиций. К примеру, левая бровка у "армейцев" вообще отсутствует, и те футболисты, которые на неё пробовались, никак не подходили под уровень ЦСКА. К сожалению, туда пробовался и Тошич. Не убедил он ни в прошлом году, ни в позапрошлом.
Сейчас Зоран в том возрасте, когда уже пора идти с ярмарки. На мой взгляд, Тошич сделал всё, что мог сделать для ЦСКА, и клуб должен с ним по-человечески расстаться. Думаю, так у них и получится, потому что там работают цивилизованные люди. На сегодняшний день Тошич точно не усиления для ЦСКА, как и некоторые другие футболисты, которые ещё остаются в команде. На это место можно смело брать какого-то перспективного российского футболиста из числа тех, кого пробуют", - цитирует Созина "Чемпионат.сом".
"Чем мне запомнился Тошич? Конечно же, победным голом в ворота "Локомотива" в практически "золотом" матче! Одно время он был в числе лидеров, хотя и были такие звёзды, как Вагнер, Думбия и Муса. Но тут надо признать, что сейчас у ЦСКА, на мой взгляд, есть несколько слабых и неконкурентных даже по меркам РФПЛ позиций. К примеру, левая бровка у "армейцев" вообще отсутствует, и те футболисты, которые на неё пробовались, никак не подходили под уровень ЦСКА. К сожалению, туда пробовался и Тошич. Не убедил он ни в прошлом году, ни в позапрошлом.
Сейчас Зоран в том возрасте, когда уже пора идти с ярмарки. На мой взгляд, Тошич сделал всё, что мог сделать для ЦСКА, и клуб должен с ним по-человечески расстаться. Думаю, так у них и получится, потому что там работают цивилизованные люди. На сегодняшний день Тошич точно не усиления для ЦСКА, как и некоторые другие футболисты, которые ещё остаются в команде. На это место можно смело брать какого-то перспективного российского футболиста из числа тех, кого пробуют", - цитирует Созина "Чемпионат.сом".
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