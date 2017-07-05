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Дмитрий Ефремов продолжит играть за "Оренбург"

Полузащитник армейцев Дмитрий Ефремов, который в сезоне-2016/17 выступал за "Оренбург" на правах аренды, вновь пополнил ряды этого клуба.

ЦСКА и "Оренбург"подписали соглашение о переходе россиянина на правах аренды до окончания сезона-2017/18.

ПФК ЦСКА
Теги: Ефремов ЦСКА Оренбург Трансферы
Сегодня, 21:05
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