Дмитрий Ефремов продолжит играть за "Оренбург"

Полузащитник армейцев Дмитрий Ефремов, который в сезоне-2016/17 выступал за "Оренбург" на правах аренды, вновь пополнил ряды этого клуба.ЦСКА и "Оренбург"подписали соглашение о переходе россиянина на правах аренды до окончания сезона-2017/18.