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Вараздат Ароян стал игроком "Урала"

Защитник из Армении Вараздат Ароян стал игроком "Урала".

24-летний игрок, являющийся футболистом основного состава национальной сборной своей страны, присоединился к "Уралу" с первых дней словенских сборов и принимал участие во всех контрольных матчах команды. Накануне футболист, перешедший в "Урал" из иранского "Падиде", поставил подпись под контрактом с екатеринбургским клубом.
Теги: Урал
Сегодня, 21:13
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