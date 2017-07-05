Защитник из Армении Вараздат Ароян стал игроком "Урала".24-летний игрок, являющийся футболистом основного состава национальной сборной своей страны, присоединился к "Уралу" с первых дней словенских сборов и принимал участие во всех контрольных матчах команды. Накануне футболист, перешедший в "Урал" из иранского "Падиде", поставил подпись под контрактом с екатеринбургским клубом.