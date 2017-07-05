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Хави Гарсия: предложений от "Бордо" не было

Полузащитник "Зенита" Хави Гарсия опроверг информацию о возможном переходе в "Бордо".

"Мне не поступало никаких предложений от "Бордо". Сейчас я вообще не думаю об уходе из "Зенита" и хочу продолжать играть здесь", - цитирует Гарсию "Чемпионат.сом".

В составе петербургской команды Гарсия провёл 105 матчей, забил семь голов и получил 30 жёлтых карточек.
Теги: Гарсия Зенит Бордо
Вчера, 23:21
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№1 Написал: kolkor58 Санкт-Петербург (Вчера, 23:35) #
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Болеет за:
«Зенит»
Ну и правильно.... Удачи и успехов с Зенитом!!!


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Кто не был- тот будет, кто был- не забудет!!!
Регистрация: 3.11.2012
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