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Анатолий Мещеряков: настроены на то, чтобы в команде играло как можно больше своих воспитанников высокого уровня

Председатель совета директоров "Локомотива" Анатолий Мещеряков заявил, что клуб готов к изменению лимита на легионеров.

"Эти вопросы уже давно обсуждаются, и мы будем готовы ко всем изменениям. Мы настроены на то, чтобы в команде играло как можно больше своих воспитанников высокого уровня. Совсем без легионеров мы обойтись не сможем, потому что нужна конкуренция, нашим ребятам нельзя вариться в собственном соку. Но нужен определенный баланс, я считаю, что с собственными воспитанниками и мастерами, которых мы будем приглашать, могут расти команды и российский футбол", - цитирует Мещерякова ТАСС.
Теги: Мещеряков Локомотив
Вчера, 23:28
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