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Юрий Семин: надеюсь, что Сычев потом присоединится к нам

Главный тренер "Локомотива" Юрий Семин надеется, что нападающий Дмитрий Сычев, которой перешел в клуб Профессиональной футбольной лиги "Локомотив-Казанка", со временем вернется в основной состав первой команды.

"Надеюсь, что с "Казанки" Дмитрий начнет, а потом присоединится к нам", - цитирует Семина ТАСС.
Теги: Семин Сычев Локомотив
Вчера, 23:38
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№1 Написал: Lokoflesh Third From The Sun (Вчера, 23:57) #
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Болеет за:
«Локомотив»
Как функционер, конечно ждем.


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a.D.t.S
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