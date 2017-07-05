Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Опрос:

Новости партнеров

Станислав Черчесов: не согласен, что Акинфеева сглазили

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов прокомментировал выступление команды на Кубке конфедераций.

"Ошибка Игоря Акинфеева в матче с Мексикой? Мы не обсуждали с ним эту тему, потому что иногда лучше промолчать. Потом наступит определенный день, когда мы поговорим об этом.

Хотя, на мой взгляд, надо просто эту ситуацию проанализировать и забыть, двигаться дальше. А что касается его высказывания после игры, то его тоже можно понять.

На мой взгляд, не надо зацикливаться на этом. Сейчас нужно поддержать человека либо вообще эту тему не затрагивать. Сглаз? Это просто стечение обстоятельств", - цитирует Черчесова RT.
Теги: Черчесов Акинфеев Сборная России
Вчера, 23:43
Напечатать
2
(1)
№2 Написал: Hitman (Сегодня, 00:41) #
  • 0
  •  (0)
online
Болеет за:
«Спартак»
сколько можно носится с этим дырявым решетом,то указки его слепят,то газон не полили,то мячи спущенные,то в руках у Сухоряна мухи чпокаются,теперь вот сглаз придумали,все проще гораздо,руки из жопы у Акинфеева и гнать из сборной за систематические косяки и ляпы
Регистрация: 20.04.2017
№1 Написал: Barmaley (Вчера, 23:56) #
  • 0
  •  (0)

За лимон баксов ему любая бабка сглаз отшепчет.
Регистрация: 17.04.2017
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.