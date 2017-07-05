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Виктор Булатов: изменение схемы лимита на легионеров не решит проблему нашего футбола

Известный в прошлом российский футболист Виктор Булатов прокомментировал изменение лимита на легионеров в РФПЛ.

"На мой взгляд, изменение схемы лимита на легионеров не решит проблему, так как она, мне кажется, заключается несколько в другом — в уделении внимания к подготовке молодых футболистов в стране. Это, думаю, и есть наиважнейшая проблема.

А уж лимиты, заявки, по моему мнению, кардинально ничего не решат.

Не считаю, что изменение схемы лимита доказывает несостоятельность нынешней системы — просто идет время, и руководители, наверное, приходят к какому-то новому видению развития.

В то же время если новый лимит действительно будет работать по схеме "10+15", то выгоднее он будет командам с большими финансовыми возможностями", - цитирует Булатова "Газета.ру".
Теги: Булатов
Вчера, 23:52
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