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В "Зените" подтвердили информацию об интересе "Бордо" к Хави Гарсии

Спортивный директор "Зенита" Константин Сарсания подтвердил информацию об интересе французского "Бордо" к полузащитнику Хави Гарсии.

"Клуб обратился к нам с предложением о годичной аренде игрока. Мы пока не говорили ни с игроком, ни с его агентом", - цитирует Сарсанию "Спорт-Экспресс".

Ранее Гарсия заявил, что хотел бы остаться в "Зените".
Теги: Сарсания Гарсия Зенит Бордо
Сегодня, 01:44
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