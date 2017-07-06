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Бюджет "Уфы" может быть урезан в два раза в пользу "Салавата Юлаева"

Бюджет "Уфы" планируют урезать в два раза. Освободившиеся деньги в случае утверждения будут направлены на развитие хоккейного клуба "Салават Юлаев", сообщает "Чемпионат.сом".

Руководство региона планирует сделать из "Салавата Юлаева" суперклуб.

В прошлом сезоне "Уфа" под руководством Сергея Семака заняла седьмое место в турнирной таблице. Этот результат стал лучшим в истории клуба в Российской футбольной Премьер-Лиге. "Салават Юлаев" в прошлом сезоне выбыл на стадии 1/8 финала плей-офф.
Теги: Уфа
Сегодня, 03:16
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