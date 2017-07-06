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Дмитрий Свищёв: ограничить безумные, а иногда и бессмысленные деньги на легионеров нужно

Российский общественный деятель в сфере молодёжной политики и спорта, депутат Государственной Думы Дмитрий Свищёв прокомментировал тот факт, что партия КПРФ сегодня предложила запретить госкорпорациям тратить деньги на легионеров.

"Во всём должен быть здравый смысл. Вероятно, в КПФР имели в виду компании с государственным участием, такие как РЖД, "Газпром" и так далее. Запрет практически невозможен, но ограничить то, как компании тратят безумные, а иногда и бессмысленные деньги на легионеров, необходимо. Это моё мнение, надеюсь, многие болельщики его поддержат. Возможно, это повлечет за собой то, что некоторые спортсмены не поедут играть в Россию или уедут из нашей лиги.

Но в условиях нынешней жёсткой экономической ситуации необходимо, чтобы спортсмены и государственные корпорации вошли в положение и принимали правильные с политической и социальной точек зрения решения", - цитирует Свищева "Чемпионат.сом".
Сегодня, 03:26
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