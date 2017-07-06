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Вячеслав Колосков: Газзаев может предложить решения, которые бы помогли сборной

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков считает, что экс-наставник сборной Росссии Валерий Газзаев может помочь советами нынешнему главному тренеру национальной команды Станиславу Черчесову.

"Газзаев - хороший специалист. Может предложить оригинальные решения, которые бы помогли тренеру сборной команды улучшить игру. Смысла в обычном провозглашении я не вижу. Лишний раз травмировать болельщика? Кто-то будет говорить, что надежды нет; кто-то, что надежда умирает последней. И, судя по итогам Кубка Конфедераций, болельщики будет придерживаться более позитивной позиции, но скептики все равно будут, от этого не уйдешь", - цитирует Колоскова НСН.
Теги: Колосков Газзаев
Сегодня, 16:14
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№2 Написал: ADonskoi (Сегодня, 17:02) #
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Комплимент Газзаеву от Колоскова тянет на кружку пива без воблы. Не ьолее того.
Регистрация: 17.07.2014
№1 Написал: Лидер (Сегодня, 16:25) #
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  •  (2)
online
Болеет за:
«Спартак»

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Хоть ты лопни, хоть ты тресни, а Спартак - на первом месте!
Регистрация: 3.04.2017
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