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Арбитр Виталий Мешков не сдал тест по физподготовке
Арбитр Виталий Мешков на сборе судей высшей группы в Химках не сумел сдать один из тестов по физической подготовке, сойдя с дистанции.
По существующим правилам теперь он не сможет получать назначений на матчи. В бригаде арбитров, которой 8 июля предстоит обслуживать встречу 1-го тура первого дивизиона "Олимпиец" – "Авангард", его уже заменили на Игоря Федотова. Кроме того, Мешков не вправе судить международные игры сборных и клубов в турнирах ФИФА и УЕФА. Если ситуация не изменится и он не вернется в премьер-лигу, подмосковный рефери рискует быть исключенным из числа арбитров ФИФА.
"Спорт-Экспресс".
По существующим правилам теперь он не сможет получать назначений на матчи. В бригаде арбитров, которой 8 июля предстоит обслуживать встречу 1-го тура первого дивизиона "Олимпиец" – "Авангард", его уже заменили на Игоря Федотова. Кроме того, Мешков не вправе судить международные игры сборных и клубов в турнирах ФИФА и УЕФА. Если ситуация не изменится и он не вернется в премьер-лигу, подмосковный рефери рискует быть исключенным из числа арбитров ФИФА.
"Спорт-Экспресс".
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