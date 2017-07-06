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Арбитр Виталий Мешков не сдал тест по физподготовке

Арбитр Виталий Мешков на сборе судей высшей группы в Химках не сумел сдать один из тестов по физической подготовке, сойдя с дистанции.

По существующим правилам теперь он не сможет получать назначений на матчи. В бригаде арбитров, которой 8 июля предстоит обслуживать встречу 1-го тура первого дивизиона "Олимпиец" – "Авангард", его уже заменили на Игоря Федотова. Кроме того, Мешков не вправе судить международные игры сборных и клубов в турнирах ФИФА и УЕФА. Если ситуация не изменится и он не вернется в премьер-лигу, подмосковный рефери рискует быть исключенным из числа арбитров ФИФА.

"Спорт-Экспресс".
Теги: Мешков
Сегодня, 16:36
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№6 Написал: Джонни Краснодар сити (Сегодня, 17:43) #
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Болеет за:
«Кубань»
Чует, введение видеоповторов не за горами. Решил по-тихому оставить профессию, которая вскоре перестанет приносит барыши.


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Спасибо за ЧМ-18 в г. Краснодаре.
Регистрация: 23.06.2008
№5 Написал: бородач счётная палата (Сегодня, 17:18) #
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Болеет за:
«Динамо» М
Нальет кому надо полней стакан и сдаст этот тест,да по сути в нашем чемпе и бегать то судьям не нужно,тока стриги капусту да суй в карман...


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за динамо болеет не только столица--за динамо болеет вся граница...
Регистрация: 23.03.2012
№4 Написал: Black Buffalo Краснодар (Сегодня, 17:02) #
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Болеет за:
«Краснодар»
и слава богу...


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Мы не выше всех, мы лучше.
Регистрация: 1.06.2016
№3 Написал: Карелия Петрозаводск (Сегодня, 16:54) #
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Оправдал фамилию blush


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Лучше пузо от пива,чем горб от работы. Самый звонкий крик-ТИШИНА,самый яркий свет-НОЧЬ.(Пикник)
Регистрация: 15.04.2009
№2 Написал: dreamcatcher (Сегодня, 16:51) #
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online

Пусть тренируется.
Регистрация: 28.05.2014
№1 Написал: Лидер (Сегодня, 16:46) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Вытянут. Судья-то - мешков, во всех смыслах


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Хоть ты лопни, хоть ты тресни, а Спартак - на первом месте!
Регистрация: 3.04.2017
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