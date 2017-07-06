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Алексей Игонин: единственное разочарование КК-2017 - игра сборной России

Бывший полузащитник "Зенита" Алексей Игонин заявил, что разочарован игрой сборной России на Кубке Конфедераций-2017.

"Единственное разочарование – выступление сборной России. Мы были вправе рассчитывать на выход из группы – истинную силу сборной Мексики показали ее матчи с Германией и Португалией. С другой стороны, наша команда показала быструю и организованную игру, что оставляет надежды на успешное выступление на чемпионате мира. Опять же важно воспринимать футбол не только сквозь призму завоеванных трофеев. Благодаря Кубку конфедераций мы окунулись в атмосферу настоящего футбольного праздника – и это главный итог турнира. Наш город посетили звезды мирового футбола – Марадона, Роналдо, Саморано, Халк. Возможность воочию увидеть легенд прошлого и настоящего стала одним из главных событий финального поединка. Кстати, матчи Кубка конфедераций в Санкт-Петербурге собирали в среднем более 50?тыс. человек. Эта цифра доказывает, что при грамотной организации футбол в нашей стране – одно из самых востребованных культурно-спортивных зрелищ", - цитирует Игонина ."Петербургский Дневник".
Теги: Игонин
Сегодня, 17:33
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№1 Написал: grisha (Сегодня, 17:36) #
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Болеет за:
«Зенит»
Странно
Взрослый мужик, а надеялся на старика Хреннабыча )))))))))))))))
Регистрация: 19.04.2017
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