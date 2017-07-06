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Леонид Федун: трансфер Смолова? Без комментариев

Владелец "Спартака" Леонид Федун? отказался комментировать возможный переход нападающего "Краснодара" Федора Смолова.

- Как прокомментируете слухи о переходе в "Спартак" Смолова за 30 миллионов евро?

- Без комментариев.

"Спорт-Экспресс"
Теги: Федун Смолов Спартак Краснодар Трансферы
Сегодня, 19:14
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8
(1)
№8 Написал: debil (Сегодня, 20:17) #
  • +1
  •  (1)
online

Спартачи остыньте ну факт бабушка сказала не фактчто к вам голландец в тренеры
Регистрация: 30.06.2016
№7 Написал: Кот МатроскиN Простоквашино (Италия) (Сегодня, 19:48) #
  • 0
  •  (2)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: syamtomov
Из какого источника информация? flushed

из банно прачечного комбината товарища Шпака
(Три магнитофона, три кинокамеры заграничных, три портсигара отечественных, куртка замшевая… Три) yum


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"Спартак - чемпион!!!"
Регистрация: 26.10.2016
№6 Написал: syamtomov г. Мурманск (Сегодня, 19:44) #
  • +1
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Цитата: debil
по ее сведнниям к нам едет гол. Тренер. Вот так.

А этот тренер что, едет за Промесом или его в Спартаке заменит?
Регистрация: 6.08.2008
№5 Написал: debil (Сегодня, 19:41) #
  • 0
  •  (4)
online

Кот МатроскиN,
У мутко спроси мы в ульяновск мотались я сказал пивко на даче а промес уходит это факт ...мне пробабка передала она в голандии живет 89 но ярая поклонница футбола по ее сведнниям к нам едет гол. Тренер. Вот так.
Регистрация: 30.06.2016
№4 Написал: syamtomov г. Мурманск (Сегодня, 19:39) #
  • +3
  •  (5)

Цитата: debil
Идут переговоры Промес то уходит .по моим данным..

Из какого источника информация? flushed
Регистрация: 6.08.2008
№3 Написал: Лидер (Сегодня, 19:29) #
  • +1
  •  (7)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Кот МатроскиN
Дебил что куришь?

Все голубое стадо давно курит только бамбук


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Хоть ты лопни, хоть ты тресни, а Спартак - на первом месте!
Регистрация: 3.04.2017
№2 Написал: Кот МатроскиN Простоквашино (Италия) (Сегодня, 19:26) #
  • 0
  •  (6)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: debil
Промес то уходит .по моим данным..

Дебил что куришь?


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"Спартак - чемпион!!!"
Регистрация: 26.10.2016
№1 Написал: debil (Сегодня, 19:19) #
  • 0
  •  (4)
online

Идут переговоры Промес то уходит .по моим данным..
Регистрация: 30.06.2016
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