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Виталий Мутко: ведём переговоры с компаниями, готовыми делать системы VAR

Президент Российского футбольного союза Виталий Мутко высказался относительно использования системы видеоассистента рефери (VAR) на российских стадионах.

"Что касается системы видеоповторов, то мы сделали свои предложения, мы готовы оставить их и заплатить за это. Но, к сожалению, не в таком большом количестве. Эта система демонтируется и уезжает на следующий турнир. ФИФА проводит эксперимент, он идёт, и он поедет на ряд иных турниров.

Но есть уже и другие компании, которые готовы делать эти системы. Мы ведём с ними переговоры и обратились в ФИФА с просьбой, ради эксперимента, использовать эти системы. Работаем над этим", — цитирует Мутко "Чемпионат.сом".
Теги: Мутко
Сегодня, 19:35
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№1 Написал: Black Fox (Сегодня, 19:53) #
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Болеет за:
«Зенит»
Идиот. Почему в ведущих чемпионатах не спешат вводить видеоповторы, а этот лезет со своими экспериментами вперед за дурацкой славой?


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Регистрация: 31.10.2010
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