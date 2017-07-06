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СМИ: Слуцкий отказался возглавить "Краснодар", усомнившись в амбициозности и профессионализме менеджмента клуба

Главный тренер "Халла" Леонид Слуцкий в мае мог возглавить "Краснодар", информирует Sportbox.

46-летний специалист встречался с руководством "Краснодара", но стороны так и не пришли к соглашению.

Сообщается, что тренер усомнился, в том числе, в амбициозности и высоком профессионализме менеджмента краснодарского клуба.
Теги: Слуцкий Краснодар
Сегодня, 20:05
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(3)
№5 Написал: Одиссей Иерусалим (Сегодня, 20:35) #
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online
Болеет за:
«Краснодар»
Очень жаль, что не договорились. Как тренер Слуцкий на порядок лучше Шалимова.
Регистрация: 20.02.2013
№4 Написал: Лидер (Сегодня, 20:32) #
  • -2
  •  (2)
online
Болеет за:
«Спартак»
Ой, да ладно. если его даже пингвины выгнали, то быки перед этим еще и покрыли, а потом затоптали


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Хоть ты лопни, хоть ты тресни, а Спартак - на первом месте!
Регистрация: 3.04.2017
№3 Написал: Кепончег УЕФА где-то здесь (Сегодня, 20:32) #
  • -1
  •  (3)
online
Болеет за:
«Спартак»
И теперь шлифует языком английские задницы в британском пердиве


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Грацио, *лять!
Регистрация: 8.09.2008
№2 Написал: patriot Russia Krasnodar (Сегодня, 20:19) #
  • 0
  •  (8)
online
Болеет за:
«Краснодар»
тренер "мыгафно" не нужен "Краснодару", пусть тусуется в Англии


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"Вам душу русскую понять
Не суждено, дебилы, плять!" (С.Лавров)
Регистрация: 29.01.2011
№1 Написал: Black Fox (Сегодня, 20:09) #
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  •  (9)
online
Болеет за:
«Зенит»
Ну, в профессионализме после назначения Шалимова и у меня есть сомнения, но объективно Краснодар получше и поамбициознее обитателя английских пердивов


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"Нам подсуживают" - Евгений Кафельников, болельщик Спартака.
Регистрация: 31.10.2010
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