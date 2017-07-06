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Виталий Мутко: сборная России намерена провести товарищеский матч с иранцами осенью

Сборная России осенью планирует провести товарищеский матч с командой Ирана. Об этом сообщил вице-премьер РФ, президент Российского футбольного союза Виталий Мутко.

"Мы ведем переговоры с серьезными сборными. Там есть и Иран, это очень сильная и мощная команда, все-таки два матча будут. У тренера есть желание, чтобы была азиатская команда, американская, нам нужно посмотреть разный стиль команд. С Ираном планируем сыграть осенью, но контракт пока не подписан.

Этот матч со сборной Ирана будет не в "Лужниках", мы найдем, где играть", - цитирует Мутко ТАСС.
Теги: Мутко Сборная России
Сегодня, 20:29
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