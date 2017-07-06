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Геннадий Орлов: Смолов скорее пойдёт в "Спартак", чем в "Зенит"
Телекомментатор Геннадий Орлов поделился мыслями о возможном переходе в питерский клуб форварда "Краснодара" Фёдора Смолова.
"У Дзюбы появилась приличная конкуренция, поскольку есть Полоз, Кокорин. Пробовался вариант с двумя центральными нападающими и выдвинутым. Что касается возможности перехода Смолова в "Зенит", то он скорее пойдёт в "Спартак". Конечно, ему хочется играть в Лиге чемпионов, в группе. "Спартак" начнёт играть в Лиге чемпионов сразу с группового этапа. Со спортивной точки зрения, конечно, лучше Фёдору перейти в "Спартак", но тут как получится", - сказал Орлов в эфире радио "Эхо Москвы в Санкт-Петербурге".
"У Дзюбы появилась приличная конкуренция, поскольку есть Полоз, Кокорин. Пробовался вариант с двумя центральными нападающими и выдвинутым. Что касается возможности перехода Смолова в "Зенит", то он скорее пойдёт в "Спартак". Конечно, ему хочется играть в Лиге чемпионов, в группе. "Спартак" начнёт играть в Лиге чемпионов сразу с группового этапа. Со спортивной точки зрения, конечно, лучше Фёдору перейти в "Спартак", но тут как получится", - сказал Орлов в эфире радио "Эхо Москвы в Санкт-Петербурге".
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