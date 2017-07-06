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Геннадий Орлов: Смолов скорее пойдёт в "Спартак", чем в "Зенит"

Телекомментатор Геннадий Орлов поделился мыслями о возможном переходе в питерский клуб форварда "Краснодара" Фёдора Смолова.

"У Дзюбы появилась приличная конкуренция, поскольку есть Полоз, Кокорин. Пробовался вариант с двумя центральными нападающими и выдвинутым. Что касается возможности перехода Смолова в "Зенит", то он скорее пойдёт в "Спартак". Конечно, ему хочется играть в Лиге чемпионов, в группе. "Спартак" начнёт играть в Лиге чемпионов сразу с группового этапа. Со спортивной точки зрения, конечно, лучше Фёдору перейти в "Спартак", но тут как получится", - сказал Орлов в эфире радио "Эхо Москвы в Санкт-Петербурге".
Теги: Орлов Зенит Спартак Краснодар Смолов
Сегодня, 21:06
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(5)
№8 Написал: Бердын Курбаев (Сегодня, 22:15) #
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Об чём речь, мы Спартак, нам Лопырёв не нужен!
Регистрация: 2.05.2017
№7 Написал: Лидер (Сегодня, 21:43) #
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  •  (15)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Blessing
лучший футболист страны

joy Только по трансфермаркту он тогда стоил вдвое меньше, чем Кокорин из Динамо(15 миллионов евро), который за пару годков вылетел из сборной, превратился в Топорена и теперь стоит 5 лимонов - как Кутепов, примерно joy
Как там сходил лучший защитник Новосельцев? А лучший фланговый Рязанцев? laughing Под себя? Или в болоте утопли?


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Хоть ты лопни, хоть ты тресни, а Спартак - на первом месте!
Регистрация: 3.04.2017
№6 Написал: Visio Санкт-Петербург (Сегодня, 21:42) #
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  •  (6)
Болеет за:
«Зенит»
Деньги товарищи ещё ни кто не отменял( берегись автомобиля)
Регистрация: 17.05.2015
№5 Написал: kurbath тула (Сегодня, 21:35) #
  • +4
  •  (10)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: robinzen
В Краснодаре Смолов "звезда", а в Спартаке или Зените будет - один из многих... Если уж и позовут, то только в Европу ехать.

Сам то понял,что написал-если в Зените и Спартаке один из многих,то кем он будет в европе?
Регистрация: 20.11.2015
№4 Написал: Blessing Спб (Сегодня, 21:30) #
  • -5
  •  (17)
online
Болеет за:
«Зенит»
в спартак

Широков уже сходил, лучший футболист страны.... angry :


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Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015
№3 Написал: Лидер (Сегодня, 21:28) #
  • -3
  •  (11)
online
Болеет за:
«Спартак»
Н-да... Всерьез обсуждать мнение маразматика, да еще и вруна...
Генка, ты лучше расскажи, как ты там про Дерьмач-ТВ ничего не говорил, правдивый!


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Хоть ты лопни, хоть ты тресни, а Спартак - на первом месте!
Регистрация: 3.04.2017
№2 Написал: robinzen Санкт_петербург (Сегодня, 21:20) #
  • +1
  •  (9)
Болеет за:
«Зенит»
В Краснодаре Смолов "звезда", а в Спартаке или Зените будет - один из многих... Если уж и позовут, то только в Европу ехать.
Регистрация: 24.09.2013
№1 Написал: cerberspb Санкт-Петербург (Сегодня, 21:16) #
  • -2
  •  (8)
online
Болеет за:
«Зенит»
сегодня читал интервью Смолова, пишет, что ведет переговоры с Зенитом и, что скорей всего уйдет из Краснодара, а Сарсания как всегда говорит, что со Смоловым переговоров не ведет)
Регистрация: 10.07.2009
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