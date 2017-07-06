Александр Кержаков устроил голосование, заканчивать ли ему карьеру

Форвард "Зенита" Александр Кержаков в инстаграме запустил голосование, заканчивать ли ему карьеру игрока."А теперь голосование. Каждый ваш лайк будет означать, что вы за то, чтобы я продолжал карьеру футболиста. С удовольствием посмотрю, сколько вас! В понедельник решение. (И помните: шутки типа "А ты разве еще не закончил?!" и т.д. – это плагиат"), – написал Кержаков.