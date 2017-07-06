Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Опрос:

Новости партнеров
Ваше мнение?



 

Александр Кержаков устроил голосование, заканчивать ли ему карьеру

Форвард "Зенита" Александр Кержаков в инстаграме запустил голосование, заканчивать ли ему карьеру игрока.

"А теперь голосование. Каждый ваш лайк будет означать, что вы за то, чтобы я продолжал карьеру футболиста. С удовольствием посмотрю, сколько вас! В понедельник решение. (И помните: шутки типа "А ты разве еще не закончил?!" и т.д. – это плагиат"), – написал Кержаков.
Теги: Кержаков
Сегодня, 22:01
Напечатать
11
(2)
№11 Написал: Black Fox (Сегодня, 23:05) #
  • -2
  •  (2)
online
Болеет за:
«Зенит»
он ее уже пару лет как закончил


--------------------
"Нам подсуживают" - Евгений Кафельников, болельщик Спартака.
Регистрация: 31.10.2010
№10 Написал: Visio Санкт-Петербург (Сегодня, 22:36) #
  • 0
  •  (2)
Болеет за:
«Зенит»
И сейчас такие проголосуют остаться и Саня такой придёт к Фурсенко и Манчини и скажет давай контракт..... ну возьмите меня.
Регистрация: 17.05.2015
№9 Написал: anonymous (Сегодня, 22:32) #
  • -3
  •  (5)

во ему заняца некуй, а самому не решить никак?
Регистрация: 8.01.2017
№8 Написал: cerberspb Санкт-Петербург (Сегодня, 22:26) #
  • 0
  •  (2)
online
Болеет за:
«Зенит»
в Тосно давай, еще сможешь сезон поиграть и выжать из себя все, что бы сам сказал, что все устал пора на покой! а в Зените должность не куда не денется!
Регистрация: 10.07.2009
№7 Написал: MATPOCOB Саратов (Сегодня, 22:22) #
  • +1
  •  (5)
online
Болеет за:
ЦСКА
Саня поиграй за Динамо, сил же полно, да и явно не хуже их напов будешь. С Паней ударную связку создашь.
Регистрация: 10.10.2006
№6 Написал: ragnik г.Орел (Сегодня, 22:21) #
  • -1
  •  (5)
Болеет за:
«Зенит»
Какое на хрен голосование, есть тренер который и будет определять кому играть. А саше надо успокоиться и уйти красиво...
Регистрация: 5.04.2016
№5 Написал: ALI BABA Химки (Сегодня, 22:18) #
  • +5
  •  (7)
Болеет за:
«Динамо» М
Стыдно должно быть молодым футболистам,что "дед" задумался о таком! Если молодёжь играла бы достойно,то и "деды",уходили бы вовремя и достойно!!!
Регистрация: 9.09.2013
№4 Написал: Лидер (Сегодня, 22:13) #
  • -5
  •  (7)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: grisha
Узнаю овцу !

От зеркала отползи. Или от витрины - откуда у тебя там зеркало smile


--------------------
Хоть ты лопни, хоть ты тресни, а Спартак - на первом месте!
Регистрация: 3.04.2017
№3 Написал: grisha (Сегодня, 22:08) #
  • +2
  •  (8)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Лидер
Не-не-не

Узнаю овцу !
Даже не видя паспорта
Регистрация: 19.04.2017
№2 Написал: Лидер (Сегодня, 22:06) #
  • -6
  •  (14)
online
Болеет за:
«Спартак»
Не-не-не smile Пусть сидит, народ смешит. Глагол. Все равно в состав не попадает - достойный сменщик Говну-в-воротах, тот тоже к лавке прирос за годы.
Бог не фраер - после того, как это говно поломало третьего по счету уже вратаря Спартака, и долго отмазывалось. Оно так из говна и не вылезало. И даже погоняло "глагол" получило на том самом ЧЕ, куда не пустило Диканя.
Заслужил...


--------------------
Хоть ты лопни, хоть ты тресни, а Спартак - на первом месте!
Регистрация: 3.04.2017
№1 Написал: grisha (Сегодня, 22:04) #
  • +3
  •  (7)
online
Болеет за:
«Зенит»
Никак не хуже Кокорина - но надо посмотреть по секундомеру, как он бежит на сегодняшний день 2- метров
Больше в рывке и не надо __
Регистрация: 19.04.2017
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.