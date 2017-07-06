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Виталий Мутко: мы убедились, что футбол в России очень популярен
Президент РФС и вице-премьер РФ Виталий Мутко поделился мнением об организации прошедшего в России Кубка конфедераций—2017.
"Для нас в первую очередь важна не собственная оценка, а оценка тех, для кого Кубок конфедераций организовывали. И эта оценка достаточно высокая. Мы знаем, что средняя посещаемость матчей – 40 тыс. человек, а матчи нашей сборной были с аншлагами. Мы убедились, что футбол в России очень популярен.
Рейтинги трансляций в этом году были третьими или вторыми на ТВ. Это говорит о высочайшем потенциале футбола, если он высокого качества, правильно организован и представлен. У зрителя есть возможность посмотреть футбол на уютном добротном стадионе и с семьёй и друзьями окунуться в этот мир.
Второе – это оценки команд. Все сборные остались довольны. Современные отели, современные самолёты, которые перемещали их, транспортные средства, тренировочные поля, ну и, конечно же, комфортные стадионы, на которых они играли.
Семья ФИФА, спонсоры, партнёры – все они тоже выразили удовлетворение. Конечно же, это касается и СМИ. Помимо аккредитованных были центры и для неаккредитованных журналистов, и мы старались, чтобы они тоже были вовлечены в процесс. Всего аккредитовалось более двух тысяч корреспондентов", - цитирует Мутко "Чемпионат.сом".
"Для нас в первую очередь важна не собственная оценка, а оценка тех, для кого Кубок конфедераций организовывали. И эта оценка достаточно высокая. Мы знаем, что средняя посещаемость матчей – 40 тыс. человек, а матчи нашей сборной были с аншлагами. Мы убедились, что футбол в России очень популярен.
Рейтинги трансляций в этом году были третьими или вторыми на ТВ. Это говорит о высочайшем потенциале футбола, если он высокого качества, правильно организован и представлен. У зрителя есть возможность посмотреть футбол на уютном добротном стадионе и с семьёй и друзьями окунуться в этот мир.
Второе – это оценки команд. Все сборные остались довольны. Современные отели, современные самолёты, которые перемещали их, транспортные средства, тренировочные поля, ну и, конечно же, комфортные стадионы, на которых они играли.
Семья ФИФА, спонсоры, партнёры – все они тоже выразили удовлетворение. Конечно же, это касается и СМИ. Помимо аккредитованных были центры и для неаккредитованных журналистов, и мы старались, чтобы они тоже были вовлечены в процесс. Всего аккредитовалось более двух тысяч корреспондентов", - цитирует Мутко "Чемпионат.сом".
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