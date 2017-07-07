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Зоран Тошич может продолжить карьеру в тульском "Арсенале"

Тульский "Арсенал" проявляет предметный интерес к 30-летнему полузащитнику Зорану Тошичу, сообщает "Спорт-Экспресс".

Новый наставник "оружейников" Миодраг Божович хотел бы видеть серба в составе своей команды.

На днях Тошич покинул ЦСКА, не продлив контракт с московским клубом. Ранее сообщалось о том, что у игрока есть варианты в Турции и ОАЭ.
Теги: Тошич Арсенал Тула
Сегодня, 00:26
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№1 Написал: iDEAD Череповец (Сегодня, 00:31) #
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Регистрация: 29.03.2013
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