Ролан Гусев: Кокорин и Мамаев давно сыгрались, у них наигранная связка

Зенит
Санкт-Петербург
Спартак
Москва
ЦСКА
Москва
Локомотив
Москва
Краснодар
Краснодар
Рубин
Казань
Ростов
Ростов-на-Дону
Терек
Грозный
Амкар
Пермь
Урал
Екатеринбург
Уфа
Уфа
Крылья Советов
Самара
Анжи
Махачкала
Оренбург
Оренбург
Арсенал
Тула
Томь
Томск
Популярные новости:
Последнее с форума:
Опрос:
Новости партнеров
Лента новостей:
Вчера 23:47
Сергей Веденеев: есть всего несколько российских игроков, которые действительно могли бы усилить "Зенит" (1)
Сергей Веденеев: есть всего несколько российских игроков, которые действительно могли бы усилить "Зенит" (1)
Вчера 23:30
Марсель Десайи: у сборной России нет своего Зидана, так что ее силой должна стать командная игра (1)
Марсель Десайи: у сборной России нет своего Зидана, так что ее силой должна стать командная игра (1)
Вчера 21:25
"Краснодар" одержал победу над "Марибором"
"Краснодар" одержал победу над "Марибором"
Вчера 21:24
"Ростов" поддерживает изменение лимита на легионеров, а в дальнейшем хочет его отмены (4)
"Ростов" поддерживает изменение лимита на легионеров, а в дальнейшем хочет его отмены (4)
Вчера 20:46
ЦСКА - самый сыгранный клуб Европы (7)
ЦСКА - самый сыгранный клуб Европы (7)
Вчера 20:05
СМИ: Слуцкий отказался возглавить "Краснодар", усомнившись в амбициозности и профессионализме менеджмента клуба (17)
СМИ: Слуцкий отказался возглавить "Краснодар", усомнившись в амбициозности и профессионализме менеджмента клуба (17)
Вчера 20:01
ЦСКА 8 июля сыграет с "Нафтой"
ЦСКА 8 июля сыграет с "Нафтой"
Вчера 19:15
Виталий Мутко: переговоры о матче сборных России и Бразилии находятся в завершающей стадии (2)
Виталий Мутко: переговоры о матче сборных России и Бразилии находятся в завершающей стадии (2)
Вчера 19:14
Леонид Федун: трансфер Смолова? Без комментариев (8)
Леонид Федун: трансфер Смолова? Без комментариев (8)
Вчера 19:07
Виталий Мутко: Марадона хочет стать тренером сборной России? Нас устраивает Черчесов (10)
Виталий Мутко: Марадона хочет стать тренером сборной России? Нас устраивает Черчесов (10)
Вчера 18:50
Кубок мира посетит 50 стран в преддверии ЧМ-2018
Кубок мира посетит 50 стран в преддверии ЧМ-2018
Вчера 18:12
Виталий Мутко: надеюсь, что сборная России будет среди претендентов на победу на ЧМ-2018 (33)
Виталий Мутко: надеюсь, что сборная России будет среди претендентов на победу на ЧМ-2018 (33)
Вчера 17:17
Жерар Пике: игра с Месси - это лучший опыт
Жерар Пике: игра с Месси - это лучший опыт
Вчера 17:08
Лука Джорджевич: я способен играть в "Зените" (7)
Лука Джорджевич: я способен играть в "Зените" (7)
Вчера 16:48
Педро Обианг продолжит выступать за "Вест Хэм"
Педро Обианг продолжит выступать за "Вест Хэм"
Вчера 16:36
Арбитр Виталий Мешков не сдал тест по физподготовке (7)
Арбитр Виталий Мешков не сдал тест по физподготовке (7)
Вчера 15:47
Volkswagen станет новым спонсором сборной Германии (1)
Volkswagen станет новым спонсором сборной Германии (1)
Ролан Гусев: Кокорин и Мамаев давно сыгрались, у них наигранная связка
Бывший полузащитник сборной России Ролан Гусев считает, что нападающий "Зенита" Александр Кокорин в случае своего обмена на форварда "Краснодара" Федора Смолова сможет реализовать талант.
– Как считаете, стоит ли "Краснодару" менять Смолова на Кокорина?
– Сложно сказать. Конечно, сейчас Федор для любой команды – лакомый кусочек. Естественно, для "Зенита" это точно будет хорошо. Но мы знаем, какая позитивная атмосфера в "Краснодаре", там, может быть, и Кокорин заиграет. Возможен ли такой обмен? Кокорин в принципе подходит под стиль "Краснодара" однозначно. Что ждет "Краснодар" от воссоединения Павла Мамаева и Александра Кокорина? Да они уже давно сыгрались (улыбается). У них связка наигранная. Они, я думаю, с полуслова, с полувзгляда будут друг друга понимать.
"Спорт-Экспресс"
– Как считаете, стоит ли "Краснодару" менять Смолова на Кокорина?
– Сложно сказать. Конечно, сейчас Федор для любой команды – лакомый кусочек. Естественно, для "Зенита" это точно будет хорошо. Но мы знаем, какая позитивная атмосфера в "Краснодаре", там, может быть, и Кокорин заиграет. Возможен ли такой обмен? Кокорин в принципе подходит под стиль "Краснодара" однозначно. Что ждет "Краснодар" от воссоединения Павла Мамаева и Александра Кокорина? Да они уже давно сыгрались (улыбается). У них связка наигранная. Они, я думаю, с полуслова, с полувзгляда будут друг друга понимать.
"Спорт-Экспресс"
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.