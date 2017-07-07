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Ролан Гусев: Кокорин и Мамаев давно сыгрались, у них наигранная связка

Бывший полузащитник сборной России Ролан Гусев считает, что нападающий "Зенита" Александр Кокорин в случае своего обмена на форварда "Краснодара" Федора Смолова сможет реализовать талант.

– Как считаете, стоит ли "Краснодару" менять Смолова на Кокорина?

– Сложно сказать. Конечно, сейчас Федор для любой команды – лакомый кусочек. Естественно, для "Зенита" это точно будет хорошо. Но мы знаем, какая позитивная атмосфера в "Краснодаре", там, может быть, и Кокорин заиграет. Возможен ли такой обмен? Кокорин в принципе подходит под стиль "Краснодара" однозначно. Что ждет "Краснодар" от воссоединения Павла Мамаева и Александра Кокорина? Да они уже давно сыгрались (улыбается). У них связка наигранная. Они, я думаю, с полуслова, с полувзгляда будут друг друга понимать.

"Спорт-Экспресс"
Теги: Гусев Мамаев Кокорин Краснодар Зенит Трансферы
Сегодня, 01:20
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