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Денис Глушаков: это уже традиция – на каждом сборе "привожу"

Полузащитник "Спартака" Денис Глушаков подвел итоги контрольного матча против хорватского "Славена" (1:1).

"Играть всегда лучше, чем тренироваться. Второй тайм провели нормально, мы контролировали мяч. В каком-то из моментов я ошибся, забили гол из-под меня. Но это уже традиция – на каждом сборе "привожу". Как сказал Артем Ребров: "Лучше "привозить" на сборе, а в сезоне забивать". Все идет по накатанной. Какие впечатления от игры? Наверное, не мне об этом судить, а тренеру. Тренер расскажет о впечатлениях, а мое дело играть в футбол. И в первом, и во втором таймах были как положительные, так и отрицательные моменты. Тренер разберет игру и укажет на недочеты", - цитирует Глушакова пресс-служба "Спартака".
Теги: Глушаков Спартак
Сегодня, 17:15
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