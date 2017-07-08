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Сборная Германии поддержала болельщицу, пострадавшую во время теракта в Санкт-Петербурге

Сборная Германии сделала подарок девушке Эвелине, которая пострадала в результате взрыва в метро Санкт-Петербурга 3 апреля, сообщает "Советский спорт".

Немцы подарили девушке футболку. Главный тренер Йоахим Лев написал на ней "Всего наилучшего, Эвелина!", а футболисты поставили свои подписи.
Теги: Сборная России
Сегодня, 17:19
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