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Станислав Черчесов присутствует на награждении "Спартака" золотыми медалями

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов прибыл на награждение "Спартака" золотыми медалями, сообщает "Спорт-Экспресс".

Напомним, что с 2007 по 2008 год специалист возглавлял столичную команду.

Кроме того, будучи вратарем "Спартака", Черчесов дважды становился чемпионом СССР, а также дважды выигрывал чемпионат России.
Теги: Черчесов Спартак
Сегодня, 17:41
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(3)
№11 Написал: Black Fox (Сегодня, 19:08) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Spartak_Champion
А ни чего что он был президентом Синита

А у вас Червиченко был презом. Настоящий спартаковец?


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"Нам подсуживают" - Евгений Кафельников, болельщик Спартака.
Регистрация: 31.10.2010
№10 Написал: Spartak_Champion (Сегодня, 19:00) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Black Fox
Цитата: Морская свинка

Вот только не надо свою мутку к нам приписывать

с *** ли она наша?

А ни чего что он был президентом Синита
Регистрация: 13.02.2017
№9 Написал: скальп (Сегодня, 18:42) #
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online

Спартак Чемпион,а бомжи лузеры пишут какую то хрень,идите дергайте на своих латинасов которым вам втридорого втюхали smile
Регистрация: 24.12.2016
№8 Написал: sparwik53 Виктор (Сегодня, 18:30) #
  • -1
  •  (7)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Black Fox
Не удивлен. Спартак, Мутко, Черчесов - одна шайка.

Знашь как-то более правдоподобно выглядит шайка Зенит,Фурсенко, Мутко, Миллер, плюс арбитры Иванов и Еськов.
Регистрация: 20.03.2014
№7 Написал: Black Fox (Сегодня, 18:28) #
  • 0
  •  (2)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Морская свинка

Вот только не надо свою мутку к нам приписывать

с *** ли она наша?


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"Нам подсуживают" - Евгений Кафельников, болельщик Спартака.
Регистрация: 31.10.2010
№6 Написал: Riders1990 bunker (Сегодня, 17:58) #
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Болеет за:
«Спартак»
ща у бомжей еще пуканы повзрываются)


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Олдовый болельщик Спартака с 1998 года.
Регистрация: 14.12.2009
№5 Написал: командир (Сегодня, 17:52) #
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  •  (3)
online

Болелы за дверями остались?
Регистрация: 7.03.2016
№4 Написал: Морская свинка Кмв (Сегодня, 17:44) #
  • +2
  •  (12)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Black Fox
Не удивлен. Спартак, Мутко, Черчесов - одна шайка.

Вот только не надо свою мутку к нам приписывать...
Регистрация: 29.05.2017
№3 Написал: vlees- (Сегодня, 17:44) #
  • +2
  •  (14)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Black Fox
Не удивлен. Спартак, Мутко, Черчесов - одна шайка.

Все еще бомбит у глоров голубого шапито,ахахах
Регистрация: 7.07.2017
№2 Написал: utekay Россия (Сегодня, 17:43) #
  • -7
  •  (11)
Болеет за:
«Зенит»
на этот раз про Карерру хоть не забыли?


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ели мясо мужики, пивом запивали...
Регистрация: 23.11.2014
№1 Написал: Black Fox (Сегодня, 17:42) #
  • -6
  •  (16)
online
Болеет за:
«Зенит»
Не удивлен. Спартак, Мутко, Черчесов - одна шайка.


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"Нам подсуживают" - Евгений Кафельников, болельщик Спартака.
Регистрация: 31.10.2010
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