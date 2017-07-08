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Хабаровск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
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Станислав Черчесов присутствует на награждении "Спартака" золотыми медалями
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов прибыл на награждение "Спартака" золотыми медалями, сообщает "Спорт-Экспресс".
Напомним, что с 2007 по 2008 год специалист возглавлял столичную команду.
Кроме того, будучи вратарем "Спартака", Черчесов дважды становился чемпионом СССР, а также дважды выигрывал чемпионат России.
Напомним, что с 2007 по 2008 год специалист возглавлял столичную команду.
Кроме того, будучи вратарем "Спартака", Черчесов дважды становился чемпионом СССР, а также дважды выигрывал чемпионат России.
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