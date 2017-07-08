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Артем Ребров: "Спартаку" надо подтверждать свою победу в чемпионате России

Вратарь "Спартака" Артём Ребров прибыл в один из концертных залов Москвы, где пройдёт награждение красно-белых золотыми медалями чемпионата России-2016/17.

"Надо готовиться к следующему сезону, подтверждать свою победу в чемпионате России. С Каррерой работается замечательно", - цитирует Реброва "Чемпионат.сом".
Теги: Ребров Спартак
Сегодня, 18:09
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