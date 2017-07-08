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Виталий Мутко: хочется, чтобы была большая конкуренция, чтобы доминировали наши российские игроки

Вице-премьер РФ, президент РФС Виталий Мутко надеется, что российские игроки будут доминировать в предстоящем сезоне Российской футбольной премьер-лиги.

"Большие ожидания от нового сезона, потому что он последний перед чемпионатом мира. Хочется, чтобы была большая конкуренция, чтобы доминировали наши российские игроки и чтобы сезон подарил нам много радости", - цитирует Мутко ТАСС.
Теги: Мутко
Сегодня, 18:30
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№2 Написал: Black Fox (Сегодня, 18:56) #
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Болеет за:
«Зенит»
Хочется, чтобы была большая конкуренция, чтобы доминировали наши российские игроки

клоун


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"Нам подсуживают" - Евгений Кафельников, болельщик Спартака.
Регистрация: 31.10.2010
№1 Написал: grisha (Сегодня, 18:47) #
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Болеет за:
«Зенит»
Сунь хотелку в пасть Золотой Рыбке - иначе всё останется, как должно быть
Регистрация: 19.04.2017
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