Свернуть все/Развернуть все
Свернуть ФНЛСвернуть Товарищеские матчи
Спартак
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
Хабаровск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
Хабаровск
Популярные новости:
Последнее с форума:
Опрос:
Новости партнеров
Лента новостей:
22:40
Андрей Талалаев: судейство матчей "Тамбова" иначе как клоунадой не назовешь. Как быдло, скот заталкивают (6)
Андрей Талалаев: судейство матчей "Тамбова" иначе как клоунадой не назовешь. Как быдло, скот заталкивают (6)
19:19
Каррера на награждении снял золотую медаль и сказал: "Это было в прошлом, сейчас – новый вызов" (10)
Каррера на награждении снял золотую медаль и сказал: "Это было в прошлом, сейчас – новый вызов" (10)
18:30
Виталий Мутко: хочется, чтобы была большая конкуренция, чтобы доминировали наши российские игроки (5)
Виталий Мутко: хочется, чтобы была большая конкуренция, чтобы доминировали наши российские игроки (5)
15:33
Роберт Евдокимов возглавил "Тобол" (3)
Роберт Евдокимов возглавил "Тобол" (3)
Массимо Каррера: "Спартаку" нужно усиление, сейчас мы оцениваем, что у нас есть
Главный тренер "Спартака" Массимо Каррера после церемонии награждения команды золотыми медалями за победу в РФПЛ в минувшем сезоне рассказал о необходимости усилиться в летнее трансферное окно.
"Безусловно, нам нужно усиление, потому что, помимо чемпионата, мы будем играть в Лиге чемпионов. На данный момент мы оцениваем то, что у нас есть.
Новая форма? Это всего лишь маркетинг. Если это устраивает руководство, то устраивает и нас", - цитирует Карреру "Чемпионат.сом".
"Безусловно, нам нужно усиление, потому что, помимо чемпионата, мы будем играть в Лиге чемпионов. На данный момент мы оцениваем то, что у нас есть.
Новая форма? Это всего лишь маркетинг. Если это устраивает руководство, то устраивает и нас", - цитирует Карреру "Чемпионат.сом".
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.