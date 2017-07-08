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Массимо Каррера: "Спартаку" нужно усиление, сейчас мы оцениваем, что у нас есть

Главный тренер "Спартака" Массимо Каррера после церемонии награждения команды золотыми медалями за победу в РФПЛ в минувшем сезоне рассказал о необходимости усилиться в летнее трансферное окно.

"Безусловно, нам нужно усиление, потому что, помимо чемпионата, мы будем играть в Лиге чемпионов. На данный момент мы оцениваем то, что у нас есть.

Новая форма? Это всего лишь маркетинг. Если это устраивает руководство, то устраивает и нас", - цитирует Карреру "Чемпионат.сом".
Теги: Каррера Спартак
Сегодня, 21:14
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21
(1)
№21 Написал: golden Axe (Сегодня, 23:16) #
  • -2
  •  (2)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: metric
вашего Фернандо в ЛЧ серьезные команды съедят.

не суди по зениту,ваших Жулиано в ЛЕ хватило до первого более менее крепкого клуба,каким является Андерлехт
Регистрация: 1.02.2017
№20 Написал: metric Питер (Сегодня, 23:12) #
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Болеет за:
«Зенит»
если нормальных игроков не купят,навряд ли он дальше с таким рвением будет работать.Это иностранный тренер,наших тренеров можно заткнуть и уговорить как это делает Гинер.Но зарубежные тренеры на такие уговоры не пойдут,тем более играть еще в ЛЧ.

Цитата: golden Axe
но качественные,игроков уровня Фернандо,времени еще достаточно


вашего Фернандо в ЛЧ серьезные команды съедят.
Регистрация: 26.03.2008
№19 Написал: golden Axe (Сегодня, 22:50) #
  • 0
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online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Vlad-ОБЖ 66
а голубые кидают газовое бабло направо и налево, чтоб вы обосрались в очередной раз!

а другого не дано,станет в России больше на 7-8 сытых мажоров
Регистрация: 1.02.2017
№18 Написал: Vlad-ОБЖ 66 ЦЧР (Советский союз) (Сегодня, 22:48) #
  • +1
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Защитник «Сан-Паулу» Родриго Кайо, который близок к переходу в «Зенит», будет зарабатывать в петербургском клубе € 2,4 млн в год чистыми, информирует ESPN. Кроме того, после оформления сделки сине-бело-голубые выплатят 23-летнему игроку и его представителям € 3 млн.

Ранее бразильские СМИ сообщили, что «Зенит» заплатил за Кайо сумму отступных в размере € 18 млн.
а голубые кидают газовое бабло направо и налево, чтоб вы обосрались в очередной раз!


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Спокойствие, все наладится.. Выше huя не прыгнешь..
Регистрация: 30.04.2012
№17 Написал: utekay Россия (Сегодня, 22:40) #
  • +2
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online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Sergey Nasirov_2
Ну так и зениту и ЦСКА играть на 3 фронтах. Поэтому приемущество у рубина. Хотя классным командам это не мешает.

ключевое слово "классным"! это не про спортаг. А главное, ведь они сами это понимают и находятся в состоянии ожидания неминумого писдеца, бесповоротного и беспощадного smile


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ели мясо мужики, пивом запивали...
Регистрация: 23.11.2014
№16 Написал: golden Axe (Сегодня, 22:40) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Vlad-ОБЖ 66
3-4..

четыре и получится с Петковичем,а если за деньги то 2-3 но уровня Фернандо

Цитата: Энтерпрайз
Величайший игрок в истории футбола Пеле-тоже негр ,к твоему сведению добился в сто раз больше ,чем зенит за всю свою историю.Понятно ,что ты хочешь видеть в своем бомжатнике своих земляков румынят и цыганят,но эти "семь негритят" порвали вас как тузик грелку и дальше будет то же самое!

это не бомж,а старый ослопердун
Регистрация: 1.02.2017
№15 Написал: Sergey Nasirov_2 (Сегодня, 22:35) #
  • +2
  •  (4)

utekay,
Ну так и зениту и ЦСКА играть на 3 фронтах. Поэтому приемущество у рубина. Хотя классным командам это не мешает. Барселона,реал,Бавария,Ювенту
с.
Регистрация: 27.07.2016
№14 Написал: utekay Россия (Сегодня, 22:32) #
  • +2
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online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Лечащий Врач
Лечащий Врач

ты когда работу работаешь спартачок свой видишь, проктолог?


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ели мясо мужики, пивом запивали...
Регистрация: 23.11.2014
№13 Написал: Энтерпрайз (Сегодня, 22:28) #
  • -1
  •  (5)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Гастэряну
[
пока все видели семь негритят


Величайший игрок в истории футбола Пеле-тоже негр ,к твоему сведению добился в сто раз больше ,чем зенит за всю свою историю.Понятно ,что ты хочешь видеть в своем бомжатнике своих земляков румынят и цыганят,но эти "семь негритят" порвали вас как тузик грелку и дальше будет то же самое!
Регистрация: 3.09.2016
№12 Написал: Vlad-ОБЖ 66 ЦЧР (Советский союз) (Сегодня, 22:24) #
  • -2
  •  (4)

Цитата: golden Axe
нужно лишь точечное усиление,2-3 трансфера, но качественные

3-4..


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Спокойствие, все наладится.. Выше huя не прыгнешь..
Регистрация: 30.04.2012
№11 Написал: Лечащий Врач Москва (Сегодня, 22:16) #
  • -2
  •  (6)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: utekay
utekay

Слесарь,где подругу забыл?


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Добрый Доктор
Регистрация: 15.05.2017
№10 Написал: pasha Киров (Сегодня, 21:55) #
  • 0
  •  (6)

Цитата: valerman40
Все ваши приобретения транзитные, в то числе и Манчини.

Ну Бога-то побойся..Вы тренеров пачками по ходу сезона меняете....


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И это всё моя столица мира! Не Токио, не Вашингтон,а русский город Киров!!!
Регистрация: 22.11.2008
№9 Написал: utekay Россия (Сегодня, 21:52) #
  • -4
  •  (8)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Black Fox
Спартак смылся в прошлом году из еврокубков как говно из унитаза, а в этом сезоне минимум до зимы играть на двух фронтах.

в этом смоют другие...чтоб воздух чище был


--------------------
ели мясо мужики, пивом запивали...
Регистрация: 23.11.2014
№8 Написал: igorspartak Тверь (Сегодня, 21:49) #
  • -1
  •  (5)
Болеет за:
«Спартак»
mongo[b]mongolor,
согласен ,что для ЛЧ у вас никуя нет


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Вера.Россия и "Спартак"
Регистрация: 7.02.2012
№7 Написал: golden Axe (Сегодня, 21:45) #
  • 0
  •  (12)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Black Fox
Цитата: golden Axe
Спартак Чемпион и много изменений ему не требуется

Спартак смылся в прошлом году из еврокубков как говно из унитаза, а в этом сезоне минимум до зимы играть на двух фронтах.

во первых не из еврокубков,а из говночашки,за ЛЧ бы побились,во вторых это личное дело и приоритеты Спартака,а играть везде и нигде это стратегия зенита smile
Регистрация: 1.02.2017
№6 Написал: Black Fox (Сегодня, 21:42) #
  • -5
  •  (15)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: golden Axe
Спартак Чемпион и много изменений ему не требуется

Спартак смылся в прошлом году из еврокубков как говно из унитаза, а в этом сезоне минимум до зимы играть на двух фронтах.


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"Нам подсуживают" - Евгений Кафельников, болельщик Спартака.
Регистрация: 31.10.2010
№5 Написал: golden Axe (Сегодня, 21:41) #
  • +2
  •  (14)
online
Болеет за:
«Спартак»
Спартак Чемпион и много изменений ему не требуется,как зенит скупать повально все гавно латинское втридорого нам не нужно,нужно лишь точечное усиление,2-3 трансфера, но качественные,игроков уровня Фернандо,времени еще достаточно
Регистрация: 1.02.2017
№4 Написал: Игорь Казьмин Москва (Сегодня, 21:39) #
  • +2
  •  (6)

Это правда.если Спартак хочет пройти дальше из группы...но вопрос...сумеет ли усиление сыграться с составом который есть сейчас....Луишь не сразу понял что от него хотят в Спартаке.А сейчас Он один из лучших.


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Игорь
Регистрация: 11.11.2016
№3 Написал: Гастэряну (Сегодня, 21:37) #
  • -5
  •  (9)

На данный момент мы оцениваем то, что у нас есть.

пока все видели семь негритят
Регистрация: 25.02.2016
№2 Написал: valerman40 я уже у тебя за спиной (Сегодня, 21:28) #
  • +8
  •  (16)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: mongolor
Мы оцениваем, что для ЛЧ у нас никуя нет....сказал Каррера, но переводчик перевел так как хотел услышать хозяин)

Спартак более мастеровитая команда по сравнению с Зенитом. Нам нет необходимости брать первых попавшихся, как делаете вы. Все ваши приобретения транзитные, в то числе и Манчини. Через годик вся жижа полетит в Китай. И останетесь вы с Фурсенко и Сарсанией.
Регистрация: 2.08.2010
№1 Написал: mongolor СПБ (Сегодня, 21:20) #
  • -9
  •  (13)
Болеет за:
«Зенит»
Мы оцениваем, что для ЛЧ у нас никуя нет....сказал Каррера, но переводчик перевел так как хотел услышать хозяин)
Регистрация: 24.04.2009
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