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Хабаровск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
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Рекордная сухая серия Конюхова в ФНЛ достигла 1239 минут
"Крылья Советов" в домашнем матче 1-го тура первенства ФНЛ обыграли "Луч-Энергию" (2:0).
Вратарь самарцев Евгений Конюхов продлил свою сухую серию в турнире до 1239 минут.
30-летний футболист начал серию весной 2015 года. По итогам сезона-2014/15 "Крылья" вернулись в РФПЛ и Конюхов в ФНЛ не выступал, однако по итогам сезона-2016/17 команда снова вылетела.
Sports.ru
Вратарь самарцев Евгений Конюхов продлил свою сухую серию в турнире до 1239 минут.
30-летний футболист начал серию весной 2015 года. По итогам сезона-2014/15 "Крылья" вернулись в РФПЛ и Конюхов в ФНЛ не выступал, однако по итогам сезона-2016/17 команда снова вылетела.
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