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Рекордная сухая серия Конюхова в ФНЛ достигла 1239 минут

"Крылья Советов" в домашнем матче 1-го тура первенства ФНЛ обыграли "Луч-Энергию" (2:0).

Вратарь самарцев Евгений Конюхов продлил свою сухую серию в турнире до 1239 минут.

30-летний футболист начал серию весной 2015 года. По итогам сезона-2014/15 "Крылья" вернулись в РФПЛ и Конюхов в ФНЛ не выступал, однако по итогам сезона-2016/17 команда снова вылетела.

Sports.ru
Теги: Крылья Советов
Сегодня, 21:46
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