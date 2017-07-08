Рекордная сухая серия Конюхова в ФНЛ достигла 1239 минут

"Крылья Советов" в домашнем матче 1-го тура первенства ФНЛ обыграли "Луч-Энергию" (2:0).Вратарь самарцев Евгений Конюхов продлил свою сухую серию в турнире до 1239 минут.30-летний футболист начал серию весной 2015 года. По итогам сезона-2014/15 "Крылья" вернулись в РФПЛ и Конюхов в ФНЛ не выступал, однако по итогам сезона-2016/17 команда снова вылетела.