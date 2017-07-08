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"Спартак" заявит стадион "Локомотив" резервным на Лигу чемпионов

Московский стадион "Локомотив" будет заявлен резервной ареной "Спартака" для выступления в Лиге чемпионов сезона-2017/18,сообщил владелец клуба, председатель совета директоров "Спартака" Леонид Федун.

"Резервным стадионом на Лигу чемпионов будет заявлен стадион "Локомотив", - цитирует Федуна ТАСС.

"Спартак" стал чемпионом России сезона-2016/17 и выступит в групповом этапе Лиги чемпионов. Основным стадионом клуба является "Открытие-Арена" в Тушине, который был открыт в сентябре 2014 года. Арена приняла три матча Кубка конфедераций - 2017, а также станет одним из 12 стадионов чемпионата мира 2018 года.
Теги: Спартак Локомотив Федун
Сегодня, 22:11
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