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Тосно СКА-Хабаровск
Хабаровск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
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Виталий Мутко: хочется, чтобы в новом сезоне "Спартак" не разочаровал своих болельщиков
Глава РФС Виталий Мутко на церемонии награждения "Спартака" золотыми медалями за победу в РФПЛ пожелал красно-белым удачи в новом сезоне.
"Дорогие друзья, прежде всего хотел бы от всей души от имени Российского футбольного союза поздравить команду, тренеров, всех работников клуба, акционеров и многомиллионную армию болельщиков "Спартака" с долгожданной и заслуженной победой.
"Спартак" долго шёл к этой победе. Абсолютно убеждён, что "Спартак" победил только потому, что все вы были вместе. Футболисты, тренеры, болельщики весь сезон были одной командой, и поэтому "Спартак" — чемпион.
Хочу от всей души пожелать "Спартаку" удачи в новом сезоне. Это будет необычный сезон, последний перед чемпионатом мира. Хочется, чтобы этот сезон был выдающимся, чтобы в нём блистали наши команды, а «Спартак» не разочаровал тех людей, которые отдают сердце, душу и здоровье, болея за клуб.
И, конечно, я рассчитываю, что сборная России успешно выступит на чемпионате мира и в ней будут блистать футболисты, которых воспитал "Спартак". С новым сезоном и удачи!", - цитирует Мутко "Чемпионат.сом".
"Дорогие друзья, прежде всего хотел бы от всей души от имени Российского футбольного союза поздравить команду, тренеров, всех работников клуба, акционеров и многомиллионную армию болельщиков "Спартака" с долгожданной и заслуженной победой.
"Спартак" долго шёл к этой победе. Абсолютно убеждён, что "Спартак" победил только потому, что все вы были вместе. Футболисты, тренеры, болельщики весь сезон были одной командой, и поэтому "Спартак" — чемпион.
Хочу от всей души пожелать "Спартаку" удачи в новом сезоне. Это будет необычный сезон, последний перед чемпионатом мира. Хочется, чтобы этот сезон был выдающимся, чтобы в нём блистали наши команды, а «Спартак» не разочаровал тех людей, которые отдают сердце, душу и здоровье, болея за клуб.
И, конечно, я рассчитываю, что сборная России успешно выступит на чемпионате мира и в ней будут блистать футболисты, которых воспитал "Спартак". С новым сезоном и удачи!", - цитирует Мутко "Чемпионат.сом".
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