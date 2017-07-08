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Виталий Мутко: хочется, чтобы в новом сезоне "Спартак" не разочаровал своих болельщиков

Глава РФС Виталий Мутко на церемонии награждения "Спартака" золотыми медалями за победу в РФПЛ пожелал красно-белым удачи в новом сезоне.

"Дорогие друзья, прежде всего хотел бы от всей души от имени Российского футбольного союза поздравить команду, тренеров, всех работников клуба, акционеров и многомиллионную армию болельщиков "Спартака" с долгожданной и заслуженной победой.

"Спартак" долго шёл к этой победе. Абсолютно убеждён, что "Спартак" победил только потому, что все вы были вместе. Футболисты, тренеры, болельщики весь сезон были одной командой, и поэтому "Спартак" — чемпион.

Хочу от всей души пожелать "Спартаку" удачи в новом сезоне. Это будет необычный сезон, последний перед чемпионатом мира. Хочется, чтобы этот сезон был выдающимся, чтобы в нём блистали наши команды, а «Спартак» не разочаровал тех людей, которые отдают сердце, душу и здоровье, болея за клуб.

И, конечно, я рассчитываю, что сборная России успешно выступит на чемпионате мира и в ней будут блистать футболисты, которых воспитал "Спартак". С новым сезоном и удачи!", - цитирует Мутко "Чемпионат.сом".
Теги: Мутко Спартак
Сегодня, 22:24
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11
(2)
№11 Написал: robinzen Санкт_петербург (Сегодня, 23:16) #
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  •  (1)
online
Болеет за:
«Зенит»
Снова подсуетишься, речник-жополиз, - не разочаруют....
Регистрация: 24.09.2013
№10 Написал: sanyapytilin (Сегодня, 23:06) #
  • 0
  •  (2)
Болеет за:
ЦСКА
С Лавровым посоветовался...
Регистрация: 6.01.2006
№9 Написал: golden Axe (Сегодня, 23:01) #
  • -4
  •  (4)
online
Болеет за:
«Спартак»
из его интервью между строк следует одна небольшая деталька,Спартак по прежнему базовый клуб для сборной,а это значит бомжам нечего ловить,что в сборной,что в чемпионате))
Регистрация: 1.02.2017
№8 Написал: Lokoflesh Third From The Sun (Сегодня, 22:56) #
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  •  (5)
Болеет за:
«Локомотив»
Имхо, президенту РФС должно быть как-то покуй, огорчит Спам своих болел или нет.
Лучше бы об выполнении своих обязанностей больше думал, а то действительно, уже все смеются, что за СпаМ топит.


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a.D.t.S
Believe LOKO (is reaL)

Praise The Pope
Кубок России 16/17 у ФК Локомотив
Регистрация: 2.05.2014
№7 Написал: Blessing Спб (Сегодня, 22:55) #
  • +1
  •  (7)
online
Болеет за:
«Зенит»
Мутко, у тебя чего, двухлетний контракт с Федуном???


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Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015
№6 Написал: Констанция Щеглова (Сегодня, 22:48) #
  • -1
  •  (7)

utekay,
ПрЮвет пьяная давалка щеглиха.
Регистрация: 4.07.2017
№5 Написал: Black Fox (Сегодня, 22:46) #
  • 0
  •  (8)
online
Болеет за:
«Зенит»
Аж слеза навернулась...Леонтьич реально "крестный отец" спартаковского чемпионства


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"Нам подсуживают" - Евгений Кафельников, болельщик Спартака.
Регистрация: 31.10.2010
№4 Написал: utekay Россия (Сегодня, 22:43) #
  • +1
  •  (9)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: ФКСМ_1922
Плюю на твоё "хочется, не хочется"

это он тонко вас подъе6нул laughing


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ели мясо мужики, пивом запивали...
Регистрация: 23.11.2014
№3 Написал: Вазген Дюпре 61 регион (Сегодня, 22:33) #
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  •  (4)
Болеет за:
«Ростов»
и стоило целую статью писать ради пары слов - не разочаровал?
Регистрация: 4.10.2016
№2 Написал: golden Axe (Сегодня, 22:32) #
  • -4
  •  (8)
online
Болеет за:
«Спартак»
Леоньтич-ты тоже там мышей лови)
Регистрация: 1.02.2017
№1 Написал: ФКСМ_1922 Наш город - Ваша столица (Сегодня, 22:28) #
  • -3
  •  (7)
Болеет за:
«Спартак»
Плюю на твоё "хочется, не хочется"


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Мы чемпионы!
Регистрация: 2.02.2017
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