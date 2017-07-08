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Роман Зобнин будет готов к зимним сборам

Руководитель медицинского департамента "Спартака" Михаил Вартапетов прокомментировал сроки восстановления полузащитника Романа Зобнина.

"Восстановление идет по плану. Сегодня вы можете увидеть его без костылей. Есть несколько этапов процесса, к октябрю можно будет сказать что-то определенное. К зимним сборам он будет готов", - цитирует Вартапетова ТАСС.
Теги: Зобнин Спартак
Сегодня, 22:26
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№1 Написал: robinzen Санкт_петербург (Сегодня, 23:11) #
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Болеет за:
«Зенит»
Я ж сразу сказал после травмы и операции, что выйдет на поле в официальном матче - только весной, а меня свино-фанаты заминусовали, заминусовали... Вот люди, неуёмное желание выдавать желаемое - за действительное.
Регистрация: 24.09.2013
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