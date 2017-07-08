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Леонид Федун: Каррера зациклен на результате, таким и должен быть главный тренер

Владелец "Спартака" Леонид Федун прокомментировал жест главного тренера команды Массимо Карреры.

"Жест Карреры, который убрал медаль? Профессионал с большой буквы. Это его работа. У меня праздник продолжается, а у него уже 14 июля борьба за очередной титул. Это его сущность. Он зациклен на результате, таким и должен быть главный тренер", - цитирует Федуна "Чемпионат.сом".
Теги: Федун Спартак Каррера
Сегодня, 22:34
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