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Сергей Кирьяков: переход Дриусси в "Зенит" - это знак Кокорину

Бывший нападающий сборной России Сергей Кирьяков уверен, что переход нападающего Себастьяна Дриусси в "Зенит" - знак для Александра Кокорина, которым недоволен тренерский штаб.

"Переход Дриусси в "Зенит" - это знак Кокорину, что тренерский штаб не очень доволен его игровыми действиями. Ему дают понять, что конкуренция возрастает. Если он не приложит максимум усилий для исправления ситуации, то его судьба будет предрешена. Если Кокорин не зацепится за последний шанс, не будет себя проявлять, то станет самым слабым звеном", - цитирует Кирьякова "Спорт-Экспресс".
Теги: Кирьяков Дриусси Кокорин Зенит
Вчера, 23:32
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№3 Написал: robinzen Санкт_петербург (Сегодня, 02:46) #
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Болеет за:
«Зенит»
О "черной метке" говорить пока рано, наверное, но у Кокорина столько шансов было раньше заиграть... Он все расфуфырил. Ничего не показал интересного. С чего бы ему изменяться? Скорее всего дальше карьера - на спад....
Регистрация: 24.09.2013
№2 Написал: Odyssey Санкт-Петербург (Вчера, 23:59) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
это не знак, а гвоздь в крышку гроба.. причём последний..
Регистрация: 27.08.2008
№1 Написал: Mitrich НАША РАША (Вчера, 23:39) #
  • +2
  •  (4)
Болеет за:
«Зенит»
Коке знаки уже не нужны. Это "потерянное поколение". Как говорил и раньше надо платить премиально за проведенное время на поле и лимит почти убрать. Кока по сути своей лох, это если говорить о человеке который может, но не хочет. Всё. Умерла - так умерла.


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Регистрация: 22.07.2007
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