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Хабаровск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
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Сергей Кирьяков: переход Дриусси в "Зенит" - это знак Кокорину
Бывший нападающий сборной России Сергей Кирьяков уверен, что переход нападающего Себастьяна Дриусси в "Зенит" - знак для Александра Кокорина, которым недоволен тренерский штаб.
"Переход Дриусси в "Зенит" - это знак Кокорину, что тренерский штаб не очень доволен его игровыми действиями. Ему дают понять, что конкуренция возрастает. Если он не приложит максимум усилий для исправления ситуации, то его судьба будет предрешена. Если Кокорин не зацепится за последний шанс, не будет себя проявлять, то станет самым слабым звеном", - цитирует Кирьякова "Спорт-Экспресс".
"Переход Дриусси в "Зенит" - это знак Кокорину, что тренерский штаб не очень доволен его игровыми действиями. Ему дают понять, что конкуренция возрастает. Если он не приложит максимум усилий для исправления ситуации, то его судьба будет предрешена. Если Кокорин не зацепится за последний шанс, не будет себя проявлять, то станет самым слабым звеном", - цитирует Кирьякова "Спорт-Экспресс".
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