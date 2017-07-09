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Станислав Черчесов: желаю, чтобы "Спартак" удачно сыграл в Лиге чемпионов

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов пожелал "Спартаку" удачного выступления в Лиге чемпионов.

"Я, как тренер сборной страны, желаю, чтобы "Спартак" удачно сыграл в Лиге чемпионов, и всех жду с хорошим настроением в сборной", - цитирует Черчесова "Спорт-Экспресс".
Теги: Черчесов Спартак
Сегодня, 00:08
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№3 Написал: spiri СЛАВСК (Сегодня, 02:45) #
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Болеет за:
«Зенит»
дык кто ж против?-пусть играют на здоровье!! blush


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Только победа на Темзе и Неве !!!
За Футбол!!
Регистрация: 2.03.2011
№2 Написал: golden Axe (Сегодня, 00:27) #
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Болеет за:
«Спартак»
Молодец Стас,долой последних бомжей из сборной!
Регистрация: 1.02.2017
№1 Написал: нетрал (Сегодня, 00:22) #
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тренер сборной должен быть нейтрален ....а коли так то все ясно с этими петухами!
Регистрация: 26.04.2017
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