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Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
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Игорь Шалимов: не могу сказать, что в целом со "Славией" сыграли хорошо, но были положительные отрезки
Главный тренер "Краснодара" Игорь Шалимов прокомментировал контрольный матч с чешской "Славией" (1:1).
"Очень силовая команда. Было видно, что их физическое состояние неплохое. У нас четыре человека позавчера играли. Восстановиться было тяжеловато. Но в целом были неплохие отрезки. В конце имели моменты, могли забить второй мяч, но могли и пропустить. У нас почти половина команды состояла из молодежи. Для молодых эти игры полезны. В целом, не могу сказать, что играли хорошо, но отрезки были положительные, были и провалы отдельные. А мастерство игроков "Славии" было видно. Там взрослые игроки, чемпионы страны, им играть в Лиге чемпионов. Уровень приличный. Будем разбирать игру. Важно, что без травм. Некоторые игроки провели 90 минут матча. Помимо качества игры, нам нужно, чтобы ребята набирали физически. Для этого нужно выполнять определенный объем работы, что мы и сделали", - цитирует Шалимова официальный сайт "Краснодара".
"Очень силовая команда. Было видно, что их физическое состояние неплохое. У нас четыре человека позавчера играли. Восстановиться было тяжеловато. Но в целом были неплохие отрезки. В конце имели моменты, могли забить второй мяч, но могли и пропустить. У нас почти половина команды состояла из молодежи. Для молодых эти игры полезны. В целом, не могу сказать, что играли хорошо, но отрезки были положительные, были и провалы отдельные. А мастерство игроков "Славии" было видно. Там взрослые игроки, чемпионы страны, им играть в Лиге чемпионов. Уровень приличный. Будем разбирать игру. Важно, что без травм. Некоторые игроки провели 90 минут матча. Помимо качества игры, нам нужно, чтобы ребята набирали физически. Для этого нужно выполнять определенный объем работы, что мы и сделали", - цитирует Шалимова официальный сайт "Краснодара".
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