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"СКА-Хабаровск" до старта чемпионата России планирует приобрести трех-четырех игроков

Генеральный директор "СКА-Хабаровска" Олег Флегонтов отметил, что до начала чемпионата России клуб планирует приобрести трех-четырех игроков.

"Мы ведем переговоры и планируем до начала чемпионата России укрепиться еще тремя-четырьмя футболистами. Я не сторонник афишировать трансферы, буду готов сказать, когда все состоится официально. Позиции? Мы ищем нападающих – как минимум одного игрока. Эта позиция у нас вакантна", – цитирует Флегонтова "Р-Спорт".
Сегодня, 13:23
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