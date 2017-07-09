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Дмитрий Комбаров: верим, что сможем сохранить чемпионство в этом сезоне

Футболисты московского "Спартака" верят в то, что смогут снова завоевать титул чемпиона России в новом сезоне, сообщил защитник красно-белых Дмитрий Комбаров.

"Верим, что сможем сохранить чемпионство в этом сезоне", - цитирует Комбарова "Спорт-Экспресс".
Теги: Комбаров Д.
Сегодня, 13:26
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13
(3)
№13 Написал: Blessing Спб (Сегодня, 14:46) #
  • -3
  •  (5)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: SHIGA
Как сказал Каррера .. Медали сняли и забыли !

Одни позёрство и понты.


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Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015
№12 Написал: Ditrih (Сегодня, 14:21) #
  • -1
  •  (5)
Болеет за:
«Зенит»
хахахаха, коряга
Регистрация: 1.06.2014
№11 Написал: Пивовед Кёнигсбергщина (Сегодня, 14:05) #
  • -1
  •  (7)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: нетрал
Цитата: Пивовед
Цитата: нетрал
верим ....ждёт нас удача! :-сказал горбатый!

некорректный пример..
там, в команде горбатого чувачок был засланный, который и довёл их до цугундера, а у нас в Спартаке никого из зенита нету..))))

а ты уверен что нету? рука темнейшего ой какая длинная!


уверен..
был один - вам заслали.. нынче языком у вас феерит..


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Национальное достояние- это Память Предков, Народ, его Честь и его Совесть, а не газ и его продавцы.
Регистрация: 21.04.2015
№10 Написал: нетрал (Сегодня, 13:59) #
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  •  (3)
online

Цитата: Пивовед
Цитата: нетрал
верим ....ждёт нас удача! :-сказал горбатый!

некорректный пример..
там, в команде горбатого чувачок был засланный, который и довёл их до цугундера, а у нас в Спартаке никого из зенита нету..))))

а ты уверен что нету? рука темнейшего ой какая длинная!
Регистрация: 26.04.2017
№9 Написал: SHIGA Msk (Сегодня, 13:57) #
  • -4
  •  (4)
online
Болеет за:
«Спартак»
Навесов, ты давай работай молча! Как сказал Каррера .. Медали сняли и забыли !


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ЧЕМПИОНЫ ЧЕМПИОНЫ!! ОЛЕ ОЛЕ ОЛЕ!
Регистрация: 22.05.2015
№8 Написал: Manowar Сто первый километр. (Сегодня, 13:54) #
  • -1
  •  (7)
Болеет за:
«Ростов»
Цитата: Стратег
В прошлом сезоне помалкивали и своего добились, во многом потому что заранее себе титул не приписывали. Щас бы снова скромно молчать и делать своё дело, ан нет, первым прорвало Комбарова. Кто следующий?

Они думают , что Бога за бороду ухватили ! Я , вот уверен , что ждёт их огромный облом . Даже если , как обычно , будут в ЛЧ сливаться ! smile
Регистрация: 23.09.2016
№7 Написал: Bender г.Ростов-на-Дону (Сегодня, 13:51) #
  • -2
  •  (6)
Болеет за:
«Ростов»
ГЫ - ГЫ !!!
Регистрация: 12.03.2012
№6 Написал: pasha Киров (Сегодня, 13:51) #
  • 0
  •  (6)

Молодец ,Дима!!!Верь!!!"блажен, кто верует, тепло ему на свете"( с)


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И это всё моя столица мира! Не Токио, не Вашингтон,а русский город Киров!!!
Регистрация: 22.11.2008
№5 Написал: Стратег РОССИЯ Химки (Сегодня, 13:46) #
  • -2
  •  (8)
online
Болеет за:
«Локомотив»
В прошлом сезоне помалкивали и своего добились, во многом потому что заранее себе титул не приписывали. Щас бы снова скромно молчать и делать своё дело, ан нет, первым прорвало Комбарова. Кто следующий?
Регистрация: 29.10.2010
№4 Написал: Пивовед Кёнигсбергщина (Сегодня, 13:43) #
  • -3
  •  (9)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: нетрал
верим ....ждёт нас удача! :-сказал горбатый!

некорректный пример..
там, в команде горбатого чувачок был засланный, который и довёл их до цугундера, а у нас в Спартаке никого из зенита нету..))))


--------------------
Национальное достояние- это Память Предков, Народ, его Честь и его Совесть, а не газ и его продавцы.
Регистрация: 21.04.2015
№3 Написал: нетрал (Сегодня, 13:39) #
  • -1
  •  (9)
online

верим ....ждёт нас удача! :-сказал горбатый!
Регистрация: 26.04.2017
№2 Написал: sunsun (Сегодня, 13:38) #
  • 0
  •  (10)
Болеет за:
«Зенит»
Ахаха, юморист
Регистрация: 26.07.2016
№1 Написал: Бриг (Сегодня, 13:37) #
  • -3
  •  (9)
Болеет за:
«Краснодар»
Футболисты московского "Спартака" верят...Верят и уверены это не одно и тоже..Уверен, когда знаешь, что подготовлен и перед тобой никто не устоит..А верить, это на кого-то или что-то надеяться..Тщательнее бы надо с формулировками...
Регистрация: 21.11.2016
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