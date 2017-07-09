Александр Мейтин: все стадионы клубов РФПЛ готовы к началу нового сезона

Спартак
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
Хабаровск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
Хабаровск
Популярные новости:
Последнее с форума:
Опрос:
Новости партнеров
Лента новостей:
15:03
"Краснодар" - ЦСКА: сыграли вничью (3)
"Краснодар" - ЦСКА: сыграли вничью (3)
14:14
Андрей Будогосский: уважаю Талалаева. Но арбитр был прав – пенальти назначен за убиенное нарушение правил (2)
Андрей Будогосский: уважаю Талалаева. Но арбитр был прав – пенальти назначен за убиенное нарушение правил (2)
13:17
Игорь Шалимов: не могу сказать, что в целом со "Славией" сыграли хорошо, но были положительные отрезки (1)
Игорь Шалимов: не могу сказать, что в целом со "Славией" сыграли хорошо, но были положительные отрезки (1)
12:23
Ричард Паунд потребовал независимого расследования по делу о допинге в российском футболе (30)
Ричард Паунд потребовал независимого расследования по делу о допинге в российском футболе (30)
11:38
Анатолий Давыдов: задача у нашей команды немного другая – подготовить наших петербургских ребят (3)
Анатолий Давыдов: задача у нашей команды немного другая – подготовить наших петербургских ребят (3)
09:44
Игорь Черевченко: предупреждал ребят, что к первым турам чемпионата все команды подходят в одинаковом состоянии (2)
Игорь Черевченко: предупреждал ребят, что к первым турам чемпионата все команды подходят в одинаковом состоянии (2)
01:17
Евгений Калешин: наша задача одна – повышение в классе и возвращение "Кубани" в Премьер-Лигу (2)
Евгений Калешин: наша задача одна – повышение в классе и возвращение "Кубани" в Премьер-Лигу (2)
Вчера 23:16
Владимир Жириновский предложил вместо серии пенальти устраивать бой стенка на стенку (9)
Владимир Жириновский предложил вместо серии пенальти устраивать бой стенка на стенку (9)
Вчера 22:40
Андрей Талалаев: судейство матчей "Тамбова" иначе как клоунадой не назовешь. Как быдло, скот заталкивают (8)
Андрей Талалаев: судейство матчей "Тамбова" иначе как клоунадой не назовешь. Как быдло, скот заталкивают (8)
Вчера 22:26
Роман Зобнин будет готов к зимним сборам (2)
Роман Зобнин будет готов к зимним сборам (2)
Александр Мейтин: все стадионы клубов РФПЛ готовы к началу нового сезона
Все стадионы клубов Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ) готовы к началу сезона-2017/18, сообщил директор по безопасности РФПЛ Александр Мейтин.
"У нас шла большая работа по подготовке к следующему сезону. Все стадионы на сегодняшний день готовы. "СКА-Хабаровск" будет проводить матч на своей арене, я буду на первой игре. Думаю, что мы успешно проведем как начало сезона, так и весь чемпионат", - цитирует Мейтина ТАСС.
"У нас шла большая работа по подготовке к следующему сезону. Все стадионы на сегодняшний день готовы. "СКА-Хабаровск" будет проводить матч на своей арене, я буду на первой игре. Думаю, что мы успешно проведем как начало сезона, так и весь чемпионат", - цитирует Мейтина ТАСС.
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.