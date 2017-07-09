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Александр Мейтин: все стадионы клубов РФПЛ готовы к началу нового сезона

Все стадионы клубов Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ) готовы к началу сезона-2017/18, сообщил директор по безопасности РФПЛ Александр Мейтин.

"У нас шла большая работа по подготовке к следующему сезону. Все стадионы на сегодняшний день готовы. "СКА-Хабаровск" будет проводить матч на своей арене, я буду на первой игре. Думаю, что мы успешно проведем как начало сезона, так и весь чемпионат", - цитирует Мейтина ТАСС.
Теги: Мейтин
Сегодня, 13:56
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