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Георгий Джикия: в следующем году чемпионство будем праздновать уже с болельщиками

Болельщики московского "Спартака" заслужили право присутствовать на церемонии награждения команды золотыми медалями за победу в чемпионате России в сезоне-2016/17, заявил защитник команды Георгий Джикия.

Церемония прошла в субботу в Москве в закрытом режиме - проход на мероприятие осуществлялся по специальным приглашениям.

"Конечно, хотелось бы, чтобы на церемонии вручения медалей присутствовали болельщики, они это заслужили. Обидно, что так получилось. Думаю, что в следующем году будем праздновать вместе с ними.

Никаких празднований больше не будет, у нас уже 14-го числа игра за Суперкубок. Готовимся играть на победу, все в наших руках. Полученную медаль отправлю домой родителям", - цитирует Джикию ТАСС.
Теги: Джикия Спартак
Сегодня, 14:04
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12
(4)
№12 Написал: Hitman (Сегодня, 15:12) #
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  •  (3)
online
Болеет за:
«Спартак»
Молодец Жора,умыл бомжекоников
Регистрация: 20.04.2017
№11 Написал: Eric Cantona Оренбург (Сегодня, 14:52) #
  • -2
  •  (2)

Цитата: vladimirsb
в ЦСКА то его все равно не возьмут!

куда лучше старые клячи березы да игнаш laughing laughing laughing


--------------------
"Нет предела человеческой мерзости" (с)
Регистрация: 26.04.2017
№10 Написал: khmel Питер (Сегодня, 14:47) #
  • 0
  •  (4)
Болеет за:
«Зенит»
Жора!!!Выдыхай!!!Во тебя шпилит!!!!
Регистрация: 12.08.2012
№9 Написал: vladimirsb Ростов-на-Дону (Сегодня, 14:44) #
  • -1
  •  (1)
Болеет за:
ЦСКА
Ему просто праздновать понравилось, а с кем- неважно...жалко что ли- пусть с нами празднует- в ЦСКА то его все равно не возьмут!
Регистрация: 21.03.2010
№8 Написал: Eric Cantona Оренбург (Сегодня, 14:43) #
  • -3
  •  (3)

Цитата: vladimirsb
Цитата: Eric Cantona
"Нет предела человеческой мерзости"

И глупости... Чудик, ты себя то не пали- не все смотрят твои любимые шоу...

правильно чего тебе смотреть, ты то в них участвуешь, клоун laughing


--------------------
"Нет предела человеческой мерзости" (с)
Регистрация: 26.04.2017
№7 Написал: pasha Киров (Сегодня, 14:38) #
  • -1
  •  (3)

Осталось выяснить с болельщиками какого клуба?? Он что тоже переходит в другой клуб??


--------------------
И это всё моя столица мира! Не Токио, не Вашингтон,а русский город Киров!!!
Регистрация: 22.11.2008
№6 Написал: vladimirsb Ростов-на-Дону (Сегодня, 14:29) #
  • +2
  •  (6)
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: Eric Cantona
"Нет предела человеческой мерзости"

И глупости... Чудик, ты себя то не пали- не все смотрят твои любимые шоу...
Регистрация: 21.03.2010
№5 Написал: Eric Cantona Оренбург (Сегодня, 14:24) #
  • -3
  •  (5)

Цитата: vladimirsb
Цитата: vladimirsb
Eric Cantona Оренбург

Нелепое сочетание букв! smirk

бля да ты не останавливаешься жги еще и аншлаг тебя обязательно заметит


--------------------
"Нет предела человеческой мерзости" (с)
Регистрация: 26.04.2017
№4 Написал: vladimirsb Ростов-на-Дону (Сегодня, 14:21) #
  • +1
  •  (5)
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: vladimirsb
Eric Cantona Оренбург

Нелепое сочетание букв! smirk
Регистрация: 21.03.2010
№3 Написал: voron (CSKA) Москва (Сегодня, 14:21) #
  • +3
  •  (7)
Болеет за:
ЦСКА
Как то некрасиво Руководство клуба поступило на счёт своих болельщиков. Ребята ждали этого больше 15-ти лет и тут на тебе, празднование для людей по специальному приглашения ( То есть для своих друзей мажоров ) а болельщики значит уже ни кто, так получается. Ну да ладно, Спартачи ещё раз Вас с Заслуженной победой и удачи в ЛЧ !!!!!
Регистрация: 10.03.2012
№2 Написал: Eric Cantona Оренбург (Сегодня, 14:17) #
  • -1
  •  (7)

Цитата: vladimirsb
ГЕОРГИЙ ДЖИКИЯ: В СЛЕДУЮЩЕМ ГОДУ ЧЕМПИОНСТВО БУДЕМ ПРАЗДНОВАТЬ УЖЕ С БОЛЕЛЬЩИКАМИ ЦСКА... Если пригласят ... bowtie

Боже конь в тебе умер дробатенко


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"Нет предела человеческой мерзости" (с)
Регистрация: 26.04.2017
№1 Написал: vladimirsb Ростов-на-Дону (Сегодня, 14:15) #
  • +1
  •  (7)
Болеет за:
ЦСКА
ГЕОРГИЙ ДЖИКИЯ: В СЛЕДУЮЩЕМ ГОДУ ЧЕМПИОНСТВО БУДЕМ ПРАЗДНОВАТЬ УЖЕ С БОЛЕЛЬЩИКАМИ ЦСКА... Если пригласят ... bowtie
Регистрация: 21.03.2010
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