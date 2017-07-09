Дмитрий Сычев дебютировал за "Казанку" в матче с молодежкой "Спартака"

Экс-нападающий сборной России Дмитрий Сычев дебютировал за "Казанку".33-летний россиянин на 65-й минуте вышел на замену в товарищеском матче против молодежной команды "Спартака", сообщает официальный твиттер фарм-клуба "Локомотива".