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Дмитрий Сычев дебютировал за "Казанку" в матче с молодежкой "Спартака"

Экс-нападающий сборной России Дмитрий Сычев дебютировал за "Казанку".

33-летний россиянин на 65-й минуте вышел на замену в товарищеском матче против молодежной команды "Спартака", сообщает официальный твиттер фарм-клуба "Локомотива".
Теги: Сычев
Сегодня, 14:09
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№1 Написал: styh Советский Союз (Сегодня, 14:36) #
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Болеет за:
«Локомотив»
Удачи Дмитрию.


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ФК Локомотив 36635.
Люди как свечи....Одни горят, другие в жо....... у.
Регистрация: 27.12.2008
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