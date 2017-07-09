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Станислав Черчесов: у "Спартака" есть все, чтобы вновь выиграть чемпионат России

"Спартак" имеет все, чтобы в следующем сезоне снова завоевать чемпионский титул, заявил главный тренер сборной России Станислав Черчесов.

В субботу в Москве состоялась церемония награждения красно-белых золотыми медалями за победу в чемпионате России сезона-2016/17.

"У "Спартака" есть все, чтобы повторить успех прошлого сезона - и команда, и болельщики, и руководство. Другое дело, что соперники тоже усилились. Но время покажет. Церемония вручения медалей прошла великолепно, все было красиво, шумно и весело", - цитирует Черчесова ТАСС.
Теги: Черчесов Спартак
Сегодня, 14:33
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№3 Написал: Hitman (Сегодня, 15:10) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Спартак по прежнему базовый клуб сборной,а это значит минимум бомжей в составе сборной
Регистрация: 20.04.2017
№2 Написал: Миша Люберцы Люберцы (Сегодня, 15:09) #
  • -3
  •  (3)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: sssh53
Ну это не от Спартака зависит, а от указания сверху. Пока ставка на него провалилась. В КК было убожество и студентов и солдат усиленно гнали на стадионы ради посещаемости

Ты не пробовал - лечиться ? ...
Регистрация: 10.01.2014
№1 Написал: sssh53 Москва (Сегодня, 14:41) #
  • -2
  •  (8)

Ну это не от Спартака зависит, а от указания сверху. Пока ставка на него провалилась. В КК было убожество и студентов и солдат усиленно гнали на стадионы ради посещаемости
Регистрация: 23.09.2008
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