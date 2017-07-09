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Смолов получил травму в игре с ЦСКА и пропустит около трёх недель

Форвард «Краснодара» и сборной России Фёдор Смолов получил травму задней поверхности бедра в контрольной игре с ЦСКА (1:1). Предположительно, срок восстановления лучшего футболиста России сезона-2016/17 — три недели. Эту информацию подтвердил «Чемпионату» представитель футболиста Кахор Муминов.

«Смолов в последнее время чувствовал дискомфорт в области задней поверхности бедра, просил сделать МРТ, однако медицинский штаб „Краснодара“ не удовлетворил просьбу игрока, сославшись на невозможность организации обследования в Австрии. Ожидается, что Смолов пройдёт углублённое обследование в Москве либо в Мюнхене», — заявил Муминов.
Теги: Смолов ЦСКА Краснодар
Сегодня, 16:21
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№6 Написал: Бриг (Сегодня, 18:17) #
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Болеет за:
«Краснодар»
Из звездного , Смолов превращается в хрустального...
Регистрация: 21.11.2016
№5 Написал: sparwik53 Виктор (Сегодня, 17:33) #
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  •  (3)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Городовой
Хрустальный Федор при всем таланте.Каждый сезон лечиться часто.Правильно что не стали платить 30 лямов.Смысл в игроке который по полсезона травмы врачует.

А если бы купили Смолова, заливались бы вы здесь соловьями об удачной сделке, тем более суммы для Зенита не имеют значения, феер плей не грозит, вроде как.
Регистрация: 20.03.2014
№4 Написал: Hitman (Сегодня, 16:49) #
  • -3
  •  (17)
online
Болеет за:
«Спартак»
он теперь весь сезон будет якобы лечиться и наказывать Галицкого,молодец Федя,куркулей нужно учить,как раз почти до закрытия трансферного окна,намекает как бы Галицкому,что если не отпустишь и не найдешь компромиссы со Спартаком значит будет так
Регистрация: 20.04.2017
№3 Написал: Critique (Сегодня, 16:41) #
  • +7
  •  (7)
online

"Невозможность организации обследования в Австрии" - звучит нелепо. В Австрии нет медицинского оборудования?
Регистрация: 17.04.2017
№2 Написал: robinzen Санкт_петербург (Сегодня, 16:37) #
  • +1
  •  (11)
Болеет за:
«Зенит»
Херь всякую пишут... Федя просил сделать МРТ, а команда ему сказал: да х... тебе!))) ну и журналюги, ну и ***ны дети...
Регистрация: 24.09.2013
№1 Написал: Городовой Россия (Сегодня, 16:27) #
  • -3
  •  (15)
Болеет за:
«Зенит»
Хрустальный Федор при всем таланте.Каждый сезон лечиться часто.Правильно что не стали платить 30 лямов.Смысл в игроке который по полсезона травмы врачует.


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Прощай цыганка Мирчу)
Регистрация: 25.03.2015
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